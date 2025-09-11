JM+ no tiene claro si habrá cesión de la Recaudación a la Diputación de Jaén La formación espera los informes del CES local y le recuerda al PSOE que «no está en posición de poner plazos» además de acusar al PP de «hacer demagogia»

¿Se avecina crisis en el equipo de Gobierno de la capital? La cesión de la Recaudación de los tributos del Ayuntamiento de la capital a la Diputación que el PSOE defiende como una medida para ahorrar hasta cinco millones de euros y que el PP critica duramente al considerar «servilismo», tiene en el foco a Jaén Merece Más, la clave para que finalmente sea, o no, aprobada esta medida que previsiblemente se llevará al pleno de este mes.

Con claras dudas, la formación provincial ahora aclara, a través de un comunicado, que «no aprobará la cesión de Recaudación a Diputación sin el refrendo del CES y del Colegio de Economistas». El presidente de JM+, Juanma Camacho, aclara que la cesión o no de la gestión de Recaudación del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación de Jaén «no debe obedecer ni a lo que diga el PP ni a lo que diga el PSOE porque ambos aportan datos escogidos en su afán continuo de confrontación». «Nuestro criterio es atenernos a cuestiones tecnócratas y de eficiencia para el interés general de la ciudad de Jaén y por ello estamos a la espera de la emisión de informes objetivos y profesionales del Consejo Económico Social de Jaén (CES local) y del Colegio de Economistas», añaden.

Una decisión que ya trasladó la primera teniente de alcalde, María Espejo, esta semana, aunque con el matiz de que «los trabajadores no se verán afectados y de que hay un claro beneficio para las arcas municipales», pero optó por la prudencia.

Ahora, Camacho señala que «la hoja de ruta del partido Jaén Merece Más será el estudio de los informes para que la operación se apruebe o no». Además, recuerda al PSOE que desde su partido «llevan tiempo aportando propuestas y desde el minuto uno dejaron claro que Jaén Merece Más considera que la mesa arbitral que han propuesto debe estar fuera de las siglas políticas y por eso JM+ optó por el CES local» .

Aún así, los provincialistas recuerdan que el PSOE «no está en condiciones de poner un plazo porque ello depende de varias consideraciones y de dichos informes externos, el del CES y el del Colegio de Economistas», al tiempo que afean al PP que se «esté dedicando a hacer populismo y demagogia con datos sesgados y obviando que dicho partido tiene cedida ya a la Diputación la Recaudación de todos los ayuntamientos en que gobiernan los 'populares' en la provincia».

De optar por el no, JM+ se alinearía por primera vez desde la moción de censura con la oposición en una de las decisiones de calado que pretende impulsar el PSOE antes de que finalice el año.