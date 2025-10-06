La ciudadanía se adentra en los 'secretos' que guarda el Ayuntamiento Primera visita de un grupo de 30 usuarias del 'Centro de Participación Activa Catedral' para mostrar el trabajo de la administración, nueva iniciativa del equipo de Gobierno

Nueva iniciativa para acercar la sede municipal a la ciudadanía. El Ayuntamiento de Jaén abre sus puertas para dar a conocer su funcionamiento, sus servicios y recoger las propuestas y sugerencias de ciudadanos y ciudadanas que periódicamente harán una visita guiada por el edificio municipal. Un grupo de usuarios y usuarias del Centro de Participación Activa de Personas Mayores 'Catedral' ha sido el primero de los grupos que se han inscrito en la iniciativa y que pretende tener vocación de continuidad a demanda de los interesados.

El alcalde de la ciudad, Julio Millán, acompañado de la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha recibido a este grupo de jienenses a quien ha mostrado parte de las dependencias y ha desgranado parte del trabajo que día a día realizan técnicos municipales y el equipo de Gobierno.

La visita forma parte de la iniciativa 'Conoce tu Ayuntamiento', un conjunto de medidas que incide en el «esfuerzo por mejorar la transparencia y la accesibilidad de la ciudadanía a la institución más cercana», que se completará con videos explicativos que de manera periódica que se publicarán en redes sociales por parte de miembros del equipo de Gobierno, así como la apertura de nuevas líneas de comunicación.

A través del correo conocetuayuntamiento@aytojaen.es, los interesados en participar en estas visitas podrán inscribirse «para ser recibidos por concejales y concejalas de la Corporación municipal que harán de anfitriones, responderán sus dudas y tomarán nota de las iniciativas e ideas que los ciudadanos nos trasladen para que en la medida de lo posible puedan ser atendidas», en palabras de Millán. «El salón de plenos, la sala de Tenientes y hasta el propio despacho de alcaldía serán visitables, espacios donde se fragua el futuro de la ciudad, donde se debate y se toman decisiones destacadas», ha concluido el alcalde.