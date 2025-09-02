El Cine de Verano de La Alameda llega a su recta final
Terminará el 5 de septiembre con el estreno de 'Romería', dirigida por Carla Simón
E. L.
Martes, 2 de septiembre 2025, 13:01
El Cine de Verano de Jaén, que finalizará este sábado, 6 de septiembre, ha encarado su recta final estas dos últimas semanas con estrenos recientes como 'Materialistas', 'Weapons' o 'Sin Cobertura' y culminará este próximo viernes, 5 de septiembre con el estreno de 'Romería', dirigida por Carla Simón, que se proyectará únicamente en este espacio ubicado en el Auditorio de La Alameda.
La empresa Fescinal, encargada de gestionar esta oferta cultural y de ocio estival en la capital, dará así por finalizada su séptima temporada, con propuestas que han sido seleccionadas «con mucho mimo» para conseguir el objetivo cumplido de hacer pasar «buenos y divertidos momentos cinéfilos» a los miles de jienenses que han pasado por esta gran pantalla al aire libre.
Las últimas películas que se proyectarán en esta semana última serán 'Jurassic World: El renacer' (2 de septiembre), 'Sin Cobertura' (3 de septiembre), 'Los tipos malos 2' (4 y 6 de septiembre) y 'Romería' (5 de septiembre).
El film español 'Romería', rodado en Galicia, tuvo su preestreno mundial en el Festival de Cannes, en mayo de 2025 y llega a todos los cines de España este viernes, 5 de septiembre. En Jaén, en concreto, se proyectará tan solo en el Auditorio municipal de La Alameda.
Se trata de la tercera película que dirige la cineasta catalana Carla Simón y cuenta en su reparto con protagonistas como Llúcida García, Mitch, Tritán Ulloa y Celine Tyll y Miryam Gallego. Una cinta que aborda la relación familiar de una adolescente que, adoptada de pequeña, viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico fallecido.
