Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Interior del recinto de La Alameda. Ideal

El Cine de Verano de La Alameda llega a su recta final

Terminará el 5 de septiembre con el estreno de 'Romería', dirigida por Carla Simón

E. L.

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:01

El Cine de Verano de Jaén, que finalizará este sábado, 6 de septiembre, ha encarado su recta final estas dos últimas semanas con estrenos recientes como 'Materialistas', 'Weapons' o 'Sin Cobertura' y culminará este próximo viernes, 5 de septiembre con el estreno de 'Romería', dirigida por Carla Simón, que se proyectará únicamente en este espacio ubicado en el Auditorio de La Alameda.

La empresa Fescinal, encargada de gestionar esta oferta cultural y de ocio estival en la capital, dará así por finalizada su séptima temporada, con propuestas que han sido seleccionadas «con mucho mimo» para conseguir el objetivo cumplido de hacer pasar «buenos y divertidos momentos cinéfilos» a los miles de jienenses que han pasado por esta gran pantalla al aire libre.

Las últimas películas que se proyectarán en esta semana última serán 'Jurassic World: El renacer' (2 de septiembre), 'Sin Cobertura' (3 de septiembre), 'Los tipos malos 2' (4 y 6 de septiembre) y 'Romería' (5 de septiembre).

Nacional

El film español 'Romería', rodado en Galicia, tuvo su preestreno mundial en el Festival de Cannes, en mayo de 2025 y llega a todos los cines de España este viernes, 5 de septiembre. En Jaén, en concreto, se proyectará tan solo en el Auditorio municipal de La Alameda.

Se trata de la tercera película que dirige la cineasta catalana Carla Simón y cuenta en su reparto con protagonistas como Llúcida García, Mitch, Tritán Ulloa y Celine Tyll y Miryam Gallego. Una cinta que aborda la relación familiar de una adolescente que, adoptada de pequeña, viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico fallecido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La plaza del Camping será objeto de una gran reforma
  2. 2 SEGURIDAD EN LA PLANTA DE BIOGAS
  3. 3

    Presagios de naufragio en el Granada
  4. 4 La Guardia Civil detiene a dos vecinos de Siles por presunta caza furtiva
  5. 5 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  6. 6 La Junta defiende el «alto nivel de exigencia» para los proyectos de plantas de biometano
  7. 7 Las nóminas de agosto provocan el primer choque entre PP y PSOE de la temporada
  8. 8 Sanz ve como «traición a Andalucía» la quita de deuda que beneficia a comunidades como Cataluña
  9. 9

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  10. 10

    Comienzan los preparativos para la protesta en defensa de la UJA el próximo 8 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Cine de Verano de La Alameda llega a su recta final

El Cine de Verano de La Alameda llega a su recta final