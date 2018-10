Cinco menores 'desaparecidos' del Michelena Fachada del centro en el casco antiguo de Jaén. / IDEAL Las denuncias en Comisaría por menores fugados del centro de protección de la Junta en el casco antiguo son continuas J. E. P. JAÉN Sábado, 6 octubre 2018, 01:02

La Policía Nacional en Jaén recibió ayer cinco denuncias por desaparición de menores. Los cinco, indican fuentes del cuerpo policial, son internos del centro de protección 'Carmen de Michelena' de la Junta de Andalucía. No se trata de casos aislados, ya que desde Comisaría destacan que este tipo de denuncias se produce casi a diario.

Lo habitual es que los menores vuelvan al centro al día siguiente, o varios días después. Cuando se les acaba el dinero o aprieta el hambre, precisan miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad consultados.

En la mayoría de los casos se trata de menores inmigrantes que han llegado solos a España y que están bajo la custodia de la administración andaluza. La denuncia por su desaparición es un trámite si no se han presentado en el centro cuando se cierran las puertas por las tardes. Se trata de un establecimiento de protección, no de un centro de reforma, así que los internos tienen tiempo libre para salir a pasear a diario. Por protocolo se denuncian a la Policía los casos en los que algún interno no acude a su hora, y luego se da parte cuando reaparece.

La Policía también activa los protocolos previstos cuando hay un menor de edad cuya desaparición ha sido denunciada, dedicando tiempo y esfuerzo de sus patrullas en la calle a esta tarea.

A veces un menor no vuelve. El caso más dramático ocurrió en el verano de 2015, cuando un chaval de 17 años protegido por la Junta se ahogó en la piscina de La Salobreja, a donde se había colado con su pandilla para bañarse por la noche. Otras veces en esas escapadas los chavales se ven envueltos en hechos delictivos.

Hay un gran malestar de los vecinos con respecto al centro. En las últimas semanas se han producido varios hechos conflictivos en los que se han visto involucrados chicos el centro, como robos en viviendas, atracos callejeros, peleas con pandillas rivales e incluso una rebelión de varios chicos en el interior del centro que obligó a intervenir a la Policía Nacional con ocho menores implicados, una navaja como arma y una actitud violenta hasta el punto de tener acorralados a los monitores y vigilantes. El altercado se saldó con la detención del cabecilla. Aunque eso fue un hecho excepcional. Lo habitual son las denuncias por desaparición.