«Cinco años hace ya de la primera salida. Me vienen multitud de nombres a quienes dedicarles esta 'levantá', pero se la vamos a dedicar a una familia que con su esfuerzo y sacrificio envuelven a su cristo en pan de oro. Es la familia de Cautivo y Trinidad, esta 'levantá' es por la hermandad». Tras las sentidas palabras del capataz, los costaleros, 'todos a una', hicieron las delicias del barrio de Santa Isabel mientras lo sacaban del templo, solo ocultado por el incienso de los monaguillos. Jaén huele a Semana Santa. Pero la emoción ya se había propagado desde momentos antes. Dentro de la Parroquia de Santa Isabel, un grupo musical le dedicó una canción al cristo antes de salir. 'Es la cofradía del amor', versaban. A ellos también les dedicaron los costaleros una de las primeras 'levantás', a unos metros aún del público expectante en las calles de Santa Isabel. La salida se adelantó media hora por las amenazas de lluvia anunciadas para el final de la noche, y a las 16:40 comenzó la estación de penitencia.

La del Cautivo es una hermandad joven e ilusionada. El 18 de abril de 2004, en la parroquia de la Santa Cruz de Jaén, un colectivo de jóvenes cofrades fundaron el Grupo 'Santa Cruz'. La intención era crear una Hermandad de Pasión que a través de una serie de peculiaridades y características propias promulgase la palabra de Dios mediante la devoción a dos imágenes, una de Cristo y otra de la Virgen María, siendo las advocaciones elegidas las de Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad. Fue creciendo poco a poco hasta convertirse en cofradía, y realizar su primera estación de penitencia en 2015, por lo que lleva cinco años cautivando a Jaén.

Varias decenas de penitentes vestidos de blanco, con cinturón de esparto y sandalias de cuero marrones encabezaron el cortejo. Con dos golpes de bastón del que se sitúa en el centro en cabeza, avanzaron lentos, pero firmes. Tras la plaza de Santa Isabel, llegaron a la calle Sagrado Corazón de Jesús, donde se pudo apreciar una curiosa estampa en los bares situados a un lado y otro de la acera. Los que allí estaban consumiendo pudieron disfrutar de la procesión en primerísima fila. Las sillas se giraron y los cafés -o cervezas, según como estuviera el cuerpo- estuvieron acompañados de la bonita estampa del Cautivo. Algunos la buscaron, otros encontraron la hermandad de pura casualidad, pero lo cierto es que no les dejó indiferentes.

Procesión corta

Llama la atención lo corta que es la procesión. Penitentes, cristo y la Banda de música del Santísimo Cristo de la Expiración. Al no contar con el paso de la virgen, prescinde también de las mantillas, por lo que en pocos minutos se puede disfrutar de la estación de penitencia. Una hermandad pequeña, familiar, pero unida. Nuestro Divino Redentor Jesús Cautivo es portado con gracia por los costaleros, que cambian de turno cada media hora aproximadamente. El paso se detiene, y con él la música. Silencio para el cambio. Salen unos y entran otros. Los que salen, visiblemente cansados. Sus familiares les buscan con la mirada. «Mira, ahí está, estaba debajo del paso», comenta una mujer que trata de ser vista por uno de los costaleros. Se produce el relevo y la marcha continua, no hay tiempo que perder.

Jesús Cautivo fue portado por costaleros, que cambian de turno cada media hora

Entre los que salen, Miguel Arriaza, un jienense muy, pero que muy del Cautivo que vive el Miércoles Santo «con mucha pasión». «Llevo dos años en esta cofradía y en el Cautivo de Granada llevo cinco. Antes tocaba en una banda de música, pero como no tenía tiempo elegí cambiarme a costalero, me gusta más que las bandas», indica el cofrade, que admite que es «duro» pero a su vez gratificante. En los fajines de un costalero puede apreciarse un 'Y todos lo abandonaron y huyeron', en referencia a su cristo. Ellos ayer no lo abandonaron.

Los jienenses tampoco lo hicieron, y acudieron a su cita con el Cautivo. En este sentido, cabe destacar una curiosidad de esta y otras tantas cofradías jienenses. En los puntos más céntricos es más complicado disfrutar de la estación de penitencia, especialmente en la salida y el encierro, ya que decenas de almas se agolpan desde minutos antes de que se produzca. Sin embargo, y al contrario que ocurre en otras ciudades de mayores dimensiones -donde ver bien la procesión es una ardua tarea, en el caso de Jaén es fácil apreciar la estación de penitencia en primera fila, sin aglomeraciones y sin tener que esperar. En la inmensa mayoría de calles se da esta circunstancia. En el caso del Cautivo, por ejemplo, en la calle Sagrado Corazón de Jesús ocurrió así. El público disfrutó sin agobios del recorrido, con huecos cada pocos metros. La Semana Santa de Jaén es, en este sentido, una delicia.

A las 19:24 se produjo la solicitud de venia en Carrera oficial. Las miradas, además de en la cofradía, estaban puestas en el cielo. No hacía especialmente frío, ni llovía, pero sí había viento, y el cielo estaba bastante nublado. Los cofrades temían ver el fin de los soleados días de Semana Santa que han estado disfrutando. A eso de las 21:30 cayeron las primeras gotas de lluvia. Parecía poca cosa, pero la hermandad aceleró el paso, buscando su recogida. El miedo por la lluvia continúa hoy y se intensificará estos días, ante los negativos pronósticos meteorológicos. Ojalá fallen y Jaén pueda seguir demostrando su fe en las calles en este Jueves Santo.