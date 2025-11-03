Los ciervos arrasan con la aceituna: agricultores de la Sierra de Segura «han perdido hasta el 30%»

Los animales producen grandes daños en el olivar de la Sierra de Segura. Agricultores de la zona denuncian que varias especies de animales están provocando ... graves pérdidas, los ciervos principalmente, aunque también los gamos y las cabras montesas, reduciendo la producción de las explotaciones hasta un 30%.

Así lo asevera José Luis Fernández, delegado de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Siles y uno de los afectados por la problemática. «Están acabando con la aceituna, en especial con la de mesa, y nos vemos impotentes al ver cómo arrasan con la cosecha», relata.

El delegado de UPA asevera que «a todos» los olivareros de la Sierra de Segura les está afectando, en mayor o menor medida. «Si estás cerca del monte es evidente que tendrás más problemas. Hemos visto casos de que prácticamente han acabado con toda la cosecha, aunque lo normal es que sean los bajos las partes más dañadas».

Una denuncia que no es nueva. Los ciervos provocan daños a lo largo de todo el año, en especial en la época de la poda, cuando al alimentarse impiden que el árbol continúe creciendo por el corte hecho por el agricultor. Así, dificulta que se puedan hacer cortes para renovar el árbol.

También complica plantar nuevos ejemplares, pues con tan poca altura no importa que se coloquen medidas de seguridad alrededor de las 'estacas', porque «escamochan» al árbol. «Es frustrante irte un día y al volver encontrarlo todo destrozado, ver como todo tu esfuerzo se ha ido por el sumidero», relata José Luis Fernández.

Soluciones

Los agricultores se encuentran ante un problema de difícil solución. Se podrían instalar vallas cinegéticas en las explotaciones. Una decisión no del todo adecuada, pues provocaría que las fincas se convirtieran en 'corrales', lo que dificultaría su acceso, en especial para los tractores, maquinaria ya indispensable tanto para los trabajos diarios como en la recolección.

Por ello, las reivindicaciones de los agricultores se centran en pedir más apoyo a las administraciones. En particular, a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía le solicitan que amplíe el Plan Técnico de Caza que permita a los cazadores abatir a más presas cinegéticas, como el jabalí, la cabra montesa o los gamos.

Respecto a los ayuntamientos, los agricultores señalan la necesidad de recibir más información y ayuda por parte de sus técnicos. «Cuando sufrimos los daños en las explotaciones no saben adonde acudir. Es imprescindible el apoyo público para que la aceituna salga adelante», asevera el delegado de UPA.

Por último, a los propietarios de los cotos de caza privado les piden «más implicación» en la actividad cinegética, cazando más ejemplares en la medida de lo posible y siempre dentro de los planes técnicos. «Algunas veces no lo hacen porque solo buscan los mejores especímenes, y entonces se van extendiendo por los pinares de la zona de cultivos, destruyendo la producción», manifiesta José Luis Fernández.

«No queda otro remedio que remar entre todos para encontrar una solución. Este problema es acuciante desde hace años, perjudica a toda la comarca de Sierra Segura y puede ir a peor. Necesitamos de la colaboración público-privada para alcanzar un equilibrio entre la protección de los animales y la defensa del cultivo», concluye el delegado.