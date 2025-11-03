Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

bajos sin aceituna tras el paso de los animales. IDEAL

Los ciervos arrasan con la aceituna: agricultores de la Sierra de Segura «han perdido hasta el 30%»

Los profesionales del sector piden a las administraciones que se les permita cazar más animales para impedir que dañen los cultivos

Jesús Jiménez

Jaén

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:28

Comenta

Los animales producen grandes daños en el olivar de la Sierra de Segura. Agricultores de la zona denuncian que varias especies de animales están provocando ... graves pérdidas, los ciervos principalmente, aunque también los gamos y las cabras montesas, reduciendo la producción de las explotaciones hasta un 30%.

