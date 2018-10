Cierran los campos de las Lagunillas y Las Fuentezuelas por el mal estado Estado del césped del campo de Las Lagunillas. / IDEAL La Federación Jienense de Fútbol invalida las instalaciones para disputar partidos por «el estado de abandono en el que se encuentran» MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Jueves, 1 noviembre 2018, 02:08

El Comité de Competición de la Federación Jienense de Fútbol (FJF) ha invalidado los campos de Las Fuentezuelas y Las Lagunillas para disputar partidos por el estado de abandono en el que se encuentran y los desperfectos generados por falta de conservación, habiendo sido apercibida por la Andaluza, dos campos en los que cada semana se juegan decenas de partidos de todas las categorías. El concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Jaén, José María Álvarez, lamentaba ayer la decisión de la FJF sobre todo en el de Las Lagunillas porque «ni tan siquiera nos han avisado ni notificado con tiempo esta decisión, ha sido de un día para otro».

Álvarez apuntó que el Ayuntamiento es «consciente» del «mal estado» del campo de fútbol de Las Fuentezuelas. De hecho, ya había anunciado que el terreno de juego está en fase de licitación para cambiar el césped, «puesto que somos los primeros que queremos poner a disposición de la ciudadanía un nuevo terreno de juego y estamos trabajando en ello para que así sea a primeros de año».

Además, aseguró que desde el Patronato de Deportes se han puesto en contacto con los diferentes clubes para analizar la situación y empezar unas obras «urgentes y necesarias», y comunicó que ya cuentan con el dinero para acometer la obra, «tras habernos acogido a un plan de la Diputación con un presupuesto cercano a los 300.000 euros».

El concejal lamentó que «nos hayamos tenido que enterar a través de la prensa y de la notificación recibida por los propios clubes de parte de la Federación Jienense de Fútbol, que el campo de Las Lagunillas también queda clausurado por no subsanar las deficiencias existentes». En concreto, hacen referencia al anclaje de las porterías que deberían estar fijadas al suelo y lo están en la pared. Sin embargo, el concejal apuntó que las porterías «llevan con este sistema de anclaje a la pared desde hace diez años y, hasta el día de ayer parece que estaban homologadas por la Federación, pero cuál es nuestra sorpresa que hoy envían un comunicado diciendo que no es así, que no están homologadas».

Álvarez afirmó no entender esta «repentina» medida sobre Las Lagunillas, más aún teniendo en cuenta que, a partir de ahora, «los campos de Sebastián Barajas y Antoñete, este último también con graves deficiencias, y ambos gestionados por la FJF, sean los terrenos donde tendrán que jugarse todos los partidos de fútbol once con el 'overbooking' que eso conllevará». El concejal advirtió que es posible que algunos clubes tengan que desplazarse a otras localidades cercanas para jugar.

«Vergonzoso» para el PSOE

Por su parte, el PSOE tachó la situación de «vergonzosa», el «último capítulo de la crónica de una muerte largamente anunciada» por deportistas, clubes y el partido socialista de las instalaciones deportivas de la ciudad». Acusó además al PP de «mentir» al asegurar que hay una partida en licitación para arreglar estos desperfectos.

«No hay nada en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Jaén». «Dijeron que iban a hacer arreglos con fondos de la Diputación, pero hasta para eso hay que comprometer una parte de financiación municipal».

Desde el PSOE se pide que «no engañen más a la gente» ya que «lo que no han hecho en dos mandatos nadie se cree que lo hagan antes de las elecciones». Para Alberca este anuncio es sólo un intento del alcalde «de salir del paso».

«El PP se encontró con todas estas instalaciones en perfecto estado en 2011 y la falta de conservación y mantenimiento las ha llevado al tercermundismo, lo que además de ser un problema para la seguridad de deportistas ha sido también motivo de sanción a los clubes que compiten en categorías superiores», apuntó Alberca.