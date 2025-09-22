La ciencia vuelve a salir a la calle este viernes en la Noche Europa de los Investigadores Bajo el lema 'Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti', la cita se celebrará al mismo tiempo en unas 400 ciudades de Europa

E. López Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:38

Últimos preparativos para la cita de divulgación científica, la Noche Europea de los Investigadores 2025, que se ha presentado este lunes y que se celebrará en Jaén, Linares y Martos el próximo viernes 26 de septiembre en distintas sedes de las ciudades, como la antigua Escuela de Magisterio, la plaza de Santa María, el Museo Íbero, Museo de Jaén y la plaza de El Corte Inglés en la capital jienense, así como en el Paseo de Linarejos, en Linares, y la Casa Municipal de la Cultura Francisco Delicado, en Martos.

Al acto han asistido el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, y el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, junto con el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano; el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, y la concejala de Educación, Eva Funes

Esta iniciativa, bajo el lema 'Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti', se celebrará al mismo tiempo en casi 400 ciudades de toda Europa, consolidándose como la cita simultánea más importante en el ámbito científico andaluz y una de las mayores de España.

El evento está conformado por actividades presenciales, entre los que se destacan talleres, microcuentos y exposiciones de carácter lúdico y educativo, en las que los investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén y colaboradores en la actividad acercan su trabajo y sus inquietudes a la ciudadanía de una forma diferente.

Así, la Noche Europea de los Investigador@s ofrecerá una programación, de 81 actividades en las que más de 329 investigadores divulgarán su trabajo en las distintas sedes de la provincia de Jaén.

El rector, Nicolás Ruiz, ha declarado que se trata de un acto único, «el evento más importante fuera de nuestros campus de Jaén y de Linares, por lo que supone un trabajo logístico notable pero que, sin duda, merece la pena porque nos permite mostrar a la sociedad lo que hacemos para que se pueda apreciar mejor la valía de toda la labor que desarrollan los investigadores de la UJA».

Asimismo, el delegado Solano ha subrayado que «se trata de una iniciativa en la que la Junta de Andalucía participa un año más colaborando con la Universidad de Jaén a través de la cesión de espacios del Museo Íbero y del Museo de Jaén». En estos espacios se celebrarán 14 iniciativas «llenando de ciencia y vida nuestras instituciones, conectando el presente y el futuro, acercando la investigación a la ciudadanía de una forma rigurosa y siempre divertida», con el fin de que conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana, según ha informado el delegado territorial.

Estas actuaciones, en las que participan alrededor de 59.700 estudiantes, tienen como objetivo despertar vocaciones científicas, fomentar el pensamiento crítico y reforzar las competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Arte, Ingeniería y Matemáticas) del alumnado desde una metodología activa, creativa y orientada a la resolución de problemas reales. Además, cuentan con la colaboración de 4.442 docentes.

Actividades

El programa de actividades comenzará el viernes 26 de septiembre a las 17:00 horas en la Plaza de El Corte Inglés en Jaén, donde se celebrará la Feria de la Ciencia, que incluirá un total de 29 talleres y dos exposiciones. Por su parte, el Museo Ibero de Jaén albergará un total de seis talleres, un microencuentro y una exposición, y el Museo de Jaén cinco talleres y un microencuentro.

Por otro lado, la antigua Escuela de Magisterio de Jaén acogerá un total de 14 microencuentros, así como cuatro talleres y una exposición. Todas estas actividades se completarán en Jaén con una visita guiada a la Catedral de Jaén con un recorrido por diferentes espacios.

Por lo que respecta a la ciudad de Linares, el Paseo de Linarejos será de nuevo la sede que acoja un total de 15 actividades, compuestas por 12 talleres, dos microencuentros y una exposición. A estas actividades se sumará, como novedad este año, el taller que se realizará en la Casa Municipal de la Cultura Francisco Delicado, en el municipio de Martos.