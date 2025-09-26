La ciencia sale a la calle en Jaén por la Noche Europea de los Investigadores 330 académicos de la UJA organizan 80 talleres en la capital, Linares y Martos para acercar los avances académicos a la ciudadanía

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:17 | Actualizado 21:38h. Comenta Compartir

La ciencia y la ciudadanía unidas en Jaén. La capital, Linares y Martos se han convertido este viernes en puntos de encuentro entre académicos y vecinos en La Noche Europea de los Investigadores, donde se mostraron los últimos avances tecnológicos que prometen mejorar la vida de los ciudadanos, así como los proyectos académicos en los que se encuentra inmersa la Universidad de Jaén (UJA).

Con más de 80 actividades organizadas por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de la UJA y 330 investigadores implicados, el público pudo disfrutar desde talleres más tradicionales, como encender bombillas con patatas, hasta los últimos hitos en tecnología, como el uso de la Inteligencia Artificial para recopilar datos que mejoren el día a día de las personas o la realidad virtual como método de investigación y entretenimiento.

Macarena Espinilla, catedrática de la UJA e investigadora, detalla que en la actividad organizada por su equipo niños y niñas manejaban brazos mecánicos, coches de control remoto y casas. «Les enseñamos que con ellos recogemos datos para luego saber cómo mejorar sus vidas. Es fundamental inculcar el valor de la ciencia a las nuevas generaciones, porque necesitamos ingenieros que resuelvan los problemas cotidianos».

Un análisis que comparte el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, encargado de cortar la cinta en la Feria de la Ciencia de Jaén, quien detalló la importancia de la «divulgación científica, que no es otra cosa que interactuar con la ciudadanía, contar qué hacemos en la investigación desde la universidad pública, cómo contribuimos con los recursos de todos a generar nuevos conocimientos y responder a los problemas sociales y a los retos que la sociedad nos plantea».

Además, el rector recalcó que se trata del evento más importante que la UJA organiza fuera de sus campus de Jaén y de Linares, «por lo que supone un trabajo logístico notable pero que, sin duda, merece la pena porque nos permite mostrar a la sociedad lo que hacemos para que se pueda apreciar mejor la valía de toda la labor que desarrollan nuestros investigadores».

Sin embargo, no todo se ciñe estrictamente al área científica. También hubo espacio para otras temáticas como el emprendimiento sostenible, enseñado a través de un taller de aromas naturales, clases sobre primeros auxilios o una actividad sobre la forma de percibir nuestra propia imagen corporal.

Cuerpo

Este último taller fue diseñado por dos recién graduadas en Psicología, Laura y Nuria, después de comprobar en sus prácticas los problemas de los adolescentes para aceptar su propio cuerpo. «A través del espejo les enseñamos que lo importante de sus piernas, de sus brazos o de sus caras no es la estética, sino lo que pueden hacer con ellas: andar, practicar deporte o reír», aseveran.

La actividad volvió a tener como sedes, en la capital jienense, la Plaza de El Corte Inglés, la antigua Escuela de Magisterio, la Catedral de Jaén, el Museo de Jaén y el Museo Íbero, mientras que en Linares se celebró de nuevo en el Paseo de Linarejos. Además, como novedad, la ciudad de Martos acogió una actividad, en concreto en la Casa Municipal de la Cultura Francisco Delicado, siguiendo la línea de la institución académica de «hacer provincia».

En la inauguración participaron el alcalde de Jaén, Julio Millán, junto al Cuarto Teniente de Alcalde y concejal de Empleo e IMEFE, Luis García Millán. El primer edil reconoció la importancia de este tipo de iniciativas para que cada vez más jóvenes de Jaén elijan su universidad pública y su tierra para seguir su progreso y canalizar su talento frente a la creciente presencia de universidades privadas. Por su parte, Luis García Millán recordó «el caudal de talento» que tienen las y los universitarios que confieren calidad a la UJA.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, también participó en el acto, subrayando «la importancia que tiene la celebración de estos encuentros acercando a la sociedad los beneficios que aporta el avance de la ciencia y despertando vocaciones científicas entre los más jóvenes», manifestó.