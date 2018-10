Se acercaba su cumpleaños y pensé en obsequiarla con una batidora. No una 'minipimer' cualquiera, sino una de esas con pinta de cíborg con diez velocidades, arranque suave y movimientos de androide, uno de esos cacharros que son capaces de amasar, cocer, picar, licuar, triturar, rallar, pesar, pulverizar, emulsionar y mil cosas más. Quizá estaba pensando en mi más que en ella, en la tita Gertrudis, cuando me planteé este regalo. Lo digo porque al concebir como dádiva este tipo de electrodomésticos lo que andamos buscando es si de verdad existe un aparato que cocine por nosotros, que ensucie poco y lo haga tan rápido y con unos resultados milagrosos que estén a la altura del jurado de MasterChef.

Sin embargo, como no me decidía consulté con ella cuál sería el aparato que más le convenía. Quise ir sobre seguro consciente de que en materia de agasajos la tita se deja querer, quizá por eso no puso demasiadas pegas a mi propuesta tecnológica para ejecutar sus recetas. Mostré a la tía Gertrudis los artefactos del catálogo que me había proporcionado la tienda, y no tardó en elegir uno que se postulaba de limpieza autónoma cuyo motor decía poseer, entre otras prestaciones, un sistema de calentamiento por inducción. Miré con atención el cacharro sobre el que la tita había posado su dedo y el elegido me pareció un trasto inquietante, como procedente de un laboratorio secreto de la NASA; por mi propio interés miré si también planchaba camisas.

Fue entonces cuando ella sacó el fino estilete de sus comentarios y me interrogó sobre los robots que procesan datos y toman decisiones, sobre los vehículos sin piloto y las ollas de cocina que ceden paso a autómatas o seres tecnológicos capaces de realizar tareas ingratas en las que además se invierte mucho tiempo. Es decir, la tía Gertrudis me ponía de nuevo entre la espada y la pared al suscitar esta vez la problemática relativa a la combinación de cerebro y máquina, una cuestión que va a más; sobre todo cuando la criatura autómata se empeña en parecerse cada vez más a ese primo que tenemos en Cuenca.

La inteligencia artificial resulta tan atractiva como turbadora. Me aturde pensar que la tecnología se convierta en un arma para hacer más pasivas a las personas, para reducir o sustituir la autodeterminación humana y hacernos depender exponencialmente de ingenios humanoides, de máquinas que aspiran a tener alma. Circunstancia que si llega -tiempo al tiempo- incidirá sin duda en una pérdida esencial del actual 'homo sapiens'. La aplicación de avanzadas tecnologías para crear un ser nuevo de aspecto humanoide no queda lejos de lo que indico.

¿Quién será entonces el que ocupe la posición subordinada, qué o quién expropiará al ser humano de su propia dignidad? ¿Se producirá entonces otro salto evolutivo en el curso de la Historia? Pero antes de que 'homo deus' nos desplace habrá que reflexionar sobre consecuencias éticas y sociales, no solo sobre ventajas técnicas.