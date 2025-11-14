Choque de dos camiones de madrugada en la A-4 en Marmolejo

Choque de dos camiones en la A-4 a la altura de Marmolejo que se ha saldado con una persona herida y trasladada al Hospital ... de Andújar, según informan desde el Teléfono de Emergencias 112.

Fue sobre las 1:50 horas de la madrugada del jueves al viernes cuando se recibió el aviso de varios testigos sobre un accidente de tráfico ocurrido en la A-4, sentido Bailén, en el kilómetro 339.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Andújar, Guardia Civil de Tráfico y Servicios Sanitarios del 061. Nada más llegar comprobaron que había una persona, conductor de uno de los camiones, «herida de gravedad» pero que había logrado salir por sus propios medios del vehículo.

Finalmente, se confirmó que eran tres los camiones implicados en el accidente, por lo que tuvo que realizarse un corte en el carril derecho durante cien metros, apartando a los camiones accidentados en el arcén mientras se procedía a las tareas de mantenimiento. Para primera hora de la mañana de este viernes ya había sido retirados de la vía.

La persona herida ha sido trasladada al Hospital de Andújar por los servicios sanitarios a la espera de una evaluación y para conocer cómo avanza su estado de salud tras lo ocurrido. Se trata de un varón, aunque se desconoce la gravedad de sus heridas.