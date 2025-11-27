Charangas, zambobas y conciertos en la calle para una sonora Navidad en Jaén

La música será uno de los pilares fundamentales de la programación de esta Navidad en Jaén. Así, habrá 66 conciertos, charangas y zambombas distribuidos por ... barrios y plazas de Jaén, desde Bernabé Soriano a San Ildefonso, San Juan, El Bulevar o el Pósito. Artistas como Ramón 'El Cherry', Paco Martínez, Marta Jiménez, Indieband, Coverland o la Banda Municipal formarán parte de esta amplia oferta musical.

Los teatros Darymelia e Infanta Leonor acogerán 21 espectáculos escénicos, entre ellos el estreno nacional de El Cascanueces, la Zambomba Flamenca Sinfónica, musicales infantiles como Vaiana 2 o grandes citas como el concierto de Miguel Poveda el 3 de enero. También se sumarán galas, propuestas teatrales, festivales navideños, monólogos y actividades especiales para mayores y familias.

La Plaza de Santa María será escenario el 20 de diciembre de propuestas como una clase magistral de pintura rápida, el 47º Festival de Villancicos Ciudad del Santo Reino, El VII Aguinaldo de Jaén a cargo de la Asociación Tunerías y el itinerario musical TUNAVIDAD de la tuna de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, mientras que el resto de la ciudad acogerá pasacalles, actividades flamencas, visitas guiadas al Archivo Histórico Municipal y espectáculos en los Baños del Naranjo.

Además, el humorista Manu Sánchez llegará a Jaén el 13 de diciembre con 'Entregamos' en el Teatro Infanta Leonor a las 19:00 horas, dentro de su gira teatral, un grito de sinceridad hecho espectáculo que pone en escena al Manu Sánchez más auténtico.