Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Charangas, zambobas y conciertos en la calle para una sonora Navidad en Jaén

En total son 66 los eventos musicales distribuidos por barrios y plazas de Jaén

E. López de la Peña

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:41

Comenta

La música será uno de los pilares fundamentales de la programación de esta Navidad en Jaén. Así, habrá 66 conciertos, charangas y zambombas distribuidos por ... barrios y plazas de Jaén, desde Bernabé Soriano a San Ildefonso, San Juan, El Bulevar o el Pósito. Artistas como Ramón 'El Cherry', Paco Martínez, Marta Jiménez, Indieband, Coverland o la Banda Municipal formarán parte de esta amplia oferta musical.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una mujer de 25 años en una vivienda de Campillos y su expareja se entrega en Martos
  2. 2 La ONCE reparte 815.000 euros en Andújar
  3. 3

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  4. 4 Hallan el cadáver de una mujer de 25 años en una vivienda de Campillos y su expareja se entrega en Martos
  5. 5 El Jubileo una a las devociones ancestrales de la Virgen de la Cabeza y el Cristo de la Luz
  6. 6 El Ayuntamiento de Andújar organiza la I Edición de Oleoturismo
  7. 7 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  8. 8 El Real Madrid supera al Olympiacos con póker de Mbappé y sufrimiento
  9. 9 Así hemos narrado el triunfo 'in extremis' del Atlético contra el Inter
  10. 10 Jaén suma un nuevo parque comercial con Victoria Park

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Charangas, zambobas y conciertos en la calle para una sonora Navidad en Jaén

Charangas, zambobas y conciertos en la calle para una sonora Navidad en Jaén