Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ayuntamiento de Jaén. IDEAL
Área Económica

La cesión de los tributos, que el PP califica de «infame», sigue su curso

La propuesta para que los gestione la Diputación podría llegar al próximo pleno del Ayuntamiento de la capital en contra de la oposición

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:29

En proceso la cesión de la recaudación de los tributos y multas de tráfico del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación. Comienza el procedimiento, con ... la propuesta de resolución de aprobación inicial, para hacer efectiva la cesión a la Diputación de las facultades en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos y multas por parte del Ayuntamiento de Jaén. Según ha podido saber este periódico, la previsión es que pase por pleno en las próximas semanas para que sea efectiva a comienzos del próximo año, tal y como confirmó el propio alcalde, Julio Millán, hace unos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La plataforma recoge 8.432 firmas en contra de la planta de biogás
  2. 2 Alarma entre los policías por el suicidio de tres agentes, uno en Jaén, en 24 horas
  3. 3 Una nueva avería provoca un retraso en un tren con dirección a Jaén
  4. 4 Esta noche arranca la Feria con el encendido y la cena de los mayores
  5. 5 Así hemos narrado la undécima etapa, sin ganador final en Bilbao por motivos de seguridad
  6. 6 Andújar presenta su proyecto verde en las jornadas de renaturalización
  7. 7 El no a Biomédica «carece de fundamento» por lo que la UJA no descarta la vía judicial
  8. 8 La Junta habría derivado 2,3 millones de euros al Hospital privado de Jaén
  9. 9 Aparatoso accidente en Jaén donde un vehículo colisiona con un árbol y otro coche
  10. 10

    El Granada disputa un torneo benéfico en favor de la Fundación UAPO

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La cesión de los tributos, que el PP califica de «infame», sigue su curso

La cesión de los tributos, que el PP califica de «infame», sigue su curso