La cesión de los tributos, que el PP califica de «infame», sigue su curso

En proceso la cesión de la recaudación de los tributos y multas de tráfico del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación. Comienza el procedimiento, con ... la propuesta de resolución de aprobación inicial, para hacer efectiva la cesión a la Diputación de las facultades en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos y multas por parte del Ayuntamiento de Jaén. Según ha podido saber este periódico, la previsión es que pase por pleno en las próximas semanas para que sea efectiva a comienzos del próximo año, tal y como confirmó el propio alcalde, Julio Millán, hace unos meses.

El proceso está a la espera de los informes necesarios, así como de los de la Intervención y la Tesorería. Además, en el procedimiento se ha pedido también los documentos que justifiquen la urgencia de dicha tramitación, como se solicita en la resolución.

Una urgencia que para el PP está injustificada. De hecho, califican de «infame acto de vasallaje» esta decisión. «Millán despoja al Consistorio de su principal herramienta financiera en favor de la Administración provincial, que invertirá parte del dinero recaudado a los contribuyentes de la capital en otros municipios de manera discrecional», aseguran. El concejal 'popular' Chema Álvarez, que acusa al alcalde de «rendir pleitesía» al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, cree que la cesión deja al dirigente provincial «las manos libres para que utilice a su conveniencia el dinero que el Ayuntamiento debe de pagar a la Administración provincial en concepto de premio de cobranza».

Así, el PP considera que «no mejorará la eficiencia municipal en materia del cobro de los principales tributos a la ciudadanía». «El servicio del Ayuntamiento recauda casi el 96 % del mayor de ellos, el impuesto de bienes inmuebles, frente al 92,10 % en el que la propia Diputación cifra su porcentaje. Los empleados del Ayuntamiento saben hacer muy bien su trabajo», expone.

Ayuntamiento y Diputación llevan meses en negociaciones para esta cesión que, según ambas administraciones «va a permitir aprovechar por parte del Ayuntamiento el instrumento eficaz y eficiente del Servicio Provincial de Recaudación» con el objetivo de incrementar los ingresos.