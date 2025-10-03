La cesión de los terrenos a la UJA va tomando forma

Manuela Millán Viernes, 3 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Avances para la cesión de los terrenos doce hectáreas, del Ayuntamiento a la UJA. El alcalde de Jaén, Julio Millán, la segunda teniente de alcalde y edil de Urbanismo, África Colomo, y el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, han mantenido una reunión de trabajo para abordar los avances en la gestión del sector urbanístico SUNP-5, ubicado frente al campus de Las Lagunillas. Un desarrollo que permitirá dotar a la institución académica del suelo que viene demandando desde hace más de 25 años (tras la entrega de los terrenos donde se sitúa en la actualidad el Corte Inglés) y, al mismo tiempo, «impulsar la construcción de vivienda pública y asequible en la ciudad».

Millán, que anunció esta iniciativa hace unos meses, ha resaltado el «intenso trabajo que se ha realizado en los últimos meses», de manera que ya se ha culminado la recopilación de los informes sectoriales necesarios (saneamiento, de acometida de agua, servicios energéticos o de telefonía, así como la afección que pueda tener con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con carreteras u otros ámbitos) y se ha analizado la viabilidad urbanística y económica del sector para poder desarrollarlo en los próximos meses.

«Ya se avanza en la tramitación de la Actuación de Transformación Urbanística (ATU), paso previo al plan parcial que definirá los usos del sector», apunta. El proyecto contempla unas 30 hectáreas de superficie, de las cuales 12 se destinarán a la Universidad de Jaén y el resto a la promoción de viviendas, de las cuales el 40% será de carácter asequible para jóvenes y familias de Jaén, de manera que se pueda atender la «creciente demanda».

«Este proyecto es prioritario para Jaén», ha asegurado el primer edil, quien remarca que «no solo dará respuesta a la necesidad de crecimiento de la Universidad, sino que también facilitará que Jaén siga ganando población y ofreciendo vivienda a precios accesibles, un factor clave para atender la demanda que existe y para la atracción de empresas y el desarrollo económico y 2026 será un año decisivo para culminar estos trámites».

El alcalde el proceso de expropiación, espera, que concluya pronto, y la preparación de los pliegos para la designación del agente urbanizador, figura encargada de ejecutar y financiar el desarrollo urbanístico del sector. «La colaboración estrecha con la Universidad nos está permitiendo acelerar los plazos y optimizar los recursos técnicos del Ayuntamiento», ha afirmado Millán.

El rector, más contento

Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha asegurado estar «satisfecho y contento» por los avances alcanzados y ha calificado el desarrollo del SUNP-5 como un proyecto «absolutamente estratégico, no solo para la Universidad, sino para la ciudad». Ruiz, que dijo que hasta que «no viera realidades no se lo creería», ha explicado que la ampliación permitirá responder a nuevas demandas de la UJA en infraestructuras de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, especialmente en ámbitos punteros como las ingenierías, Ciencias de la Salud o Ciencias Experimentales. Además, ha recordado que la UJA «no tiene en la actualidad posibilidad de crecer».

«Estamos en una fase de concreción real y no de simples voluntades. La determinación y la voluntad del Ayuntamiento y de la Universidad es clara; este proyecto se va a hacer sí o sí porque es estratégico para el futuro de Jaén», ha asegurado el rector.