La cesión de la recaudación a Diputación supone «más recursos» según alega el Ayuntamiento

Más dinero para las arcas y más eficacia en la gestión para el ciudadano. Estas son dos de las principales razones con las que una ... parte del Gobierno municipal, el PSOE, justifica la decisión de ceder la gestión de la recaudación a la Diputación Provincial, de la que JM+ aún no se ha pronunciado y que el PP critica duramente. Fue hace unos meses cuando el alcalde, Julio Millán, anunció la intención del Ayuntamiento de ceder la recaudación a la Diputación, y cuya votación está previsto llevar al pleno de la próxima semana.

Pero, ¿qué se cedería exactamente? Según la memoria justificativa, a la que ha tenido acceso este periódico, la cesión incluye la Gestión Tributaria, con el reconocimiento de exenciones y bonificaciones, padrones, liquidación de deudas y resolución de recursos como el IBI o las plusvalías; la Recaudación que abarca el periodo voluntario de pagos como el IBI, además del ejecutivo que supone los tributos municipales; Inspección, con la investigación y comprobación de la veracidad de las declaraciones presentadas por los contribuyentes; Revisión de Actos que podría incluir la representación legal del Ayuntamiento en pleitos relacionados con la gestión de tributos, y también se incluyen los expedientes sancionadores y la recaudación de multas por infracciones de la ley de tráfico y seguridad vial

Los motivos

La memoria justificativa también hace una relación de los beneficios que podría suponer la cesión de estas gestiones a la Diputación. Entre ellos, aparece una «mayor eficacia» pues al contar con un servicio especializado se señala que la gestión será más ágil. También un incremento de la recaudación, uno de los puntos que ha causado la mayor controversia con el PP, pues se recoge un ejemplo, el de la recaudación del IBI, que en 2024 fue del 88,64% por parte del Ayuntamiento, mientras que en el caso de la Diputación es del 92,1%, por lo que «también experimentaría un incremento».

Otra de las razones sería un aumento de los ingresos netos. En este aspecto, se defiende que la delegación a la Administración Provincial supondría «un incremento de los ingresos de más de cinco millones de euros», que se quedaría en unos cuatro y medio tras restar el coste del servicio prestado. El PP no se lo cree y considera que los datos son «mucho menores».

Además de la parte económica, se destacan otras mejoras como «ahorro en costes de programas informáticos» puesto que sería la Diputación la que, dentro del convenio, «asumiría las inversiones necesarias para dotar los medios precisos para garantizar los servicios». La otra sería una «mejora del servicio al ciudadano» pues se garantiza que «sea más moderno y accesible» y además se «hará una campaña publicitaria para informar al ciudadano».

En resumen, el convenio entre ambas administraciones se traduciría, según esta memoria, en «una estabilidad mensual de ingresos para el Ayuntamiento de Jaén que ahora no tiene». «La Diputación entregará a cuentas mensuales, de un 90% de la recaudación del ejercicio anterior, por lo que se estiman unos 3,8 millones mensuales», se asegura, lo que supondría «reducir el periodo de pago a proveedores y una mejora de la planificación de la tesorería».

¿Y el personal?

Con respecto al personal, el PSOE siempre ha defendido que la plantilla, 42 empleados asignados a estas áreas, no se verán afectados. Así, en la memoria se especifica que «se reubicarán en otras áreas como Contratación, Tesorería o Intervención».

Jaén Merece Más espera al CES local

Tras las críticas de esta propuesta por parte del PP, desde Jaén Merece Más no han tomado una posición definitiva. Aunque la concejala de Presidencia, María Espejo, reconoció «ventajas» en esta cesión, señaló que «primero había que estudiar todos los informes». De hecho, aludió al informe del CES local que, aunque no es vinculante, se encuentra haciendo un estudio sobre las ventajas e inconvenientes. De hecho, estaba previsto que ese informe se hiciera público este mismo lunes, aunque finalmente será el próximo viernes cuando se publique la evaluación. Así, según traslada el PP, hay un informe negativo, el de Tesorería, aunque el resto no pondrían inconvenientes. JM+ tendrá que tomar una decisión de cara al próximo pleno, pues de su voto depende que la decisión obtenga luz verde.