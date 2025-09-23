Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento de Jaén, en la plaza de Santa María, en una imagen de archivo. IDEAL
La cesión de la recaudación a Diputación supone «más recursos» según alega el Ayuntamiento

La Memoria Justificativa, que defiende el PSOE, señala un «incremento de más de cuatro millones» a la espera de que Jaén Merece Más se posicione

Manuela Millán

Manuela Millán

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:55

Más dinero para las arcas y más eficacia en la gestión para el ciudadano. Estas son dos de las principales razones con las que una ... parte del Gobierno municipal, el PSOE, justifica la decisión de ceder la gestión de la recaudación a la Diputación Provincial, de la que JM+ aún no se ha pronunciado y que el PP critica duramente. Fue hace unos meses cuando el alcalde, Julio Millán, anunció la intención del Ayuntamiento de ceder la recaudación a la Diputación, y cuya votación está previsto llevar al pleno de la próxima semana.

