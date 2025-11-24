El CES local da «un voto de confianza» a los presupuestos de la capital

Apoyo a los nuevos presupuestos de la capital, pero expectantes en su cumplimiento. El Consejo Económico y Social de Jaén ha emitido su informe en ... el que da «un voto de confianza» a los presupuestos planteados por el equipo de Gobierno (PSOE y JM+), reconociendo que han cumplido con el compromiso, pero advierte de la «necesidad de una ejecución efectiva».

Así se recoge en las conclusiones del amplio informe que se ha hecho público unas horas antes de que se lleve al pleno del martes, en el que se procederá a su aprobación inicial, a la espera de lo que traslade el Ministerio de Hacienda.

Sobre las principales fuentes de financiación, el CES hace una buena valoración con un «cumplimiento» genérico de la estabilidad presupuestaria y además destaca el superávit de 4,5 millones. En el caso de los impuestos directos, destaca que aumentan más de 1,5 millones con respecto a 2017, el presupuesto vigente en la actualidad tras ocho prórrogas. También se recae en el incremento del IBI o el aumento de la recaudación por convenios como el de la Diputación. «Se trata de un documento realista y coherente», se recoge.

En el caso de los impuestos indirectos se describe el crecimiento como «muy relevante», respecto a 2017, siendo más del doble. En concreto, supera los seis millones. A ellos se les unen las tasas y otros ingresos que ascienden a 36 millones.

Tras mostrar su acuerdo, el CES sí que hace un matiz haciendo referencia al informe negativo de la Interventora Municipal, en el que se señala que las previsiones pueden «correr riesgo de sobreestimación».

Otras cuestiones

A lo largo de las conclusiones, el organismo local se refiere a los ingresos patrimoniales (21 millones), destacando que «se reducen drásticamente» con respecto a las anteriores cuentas, pero reconociendo que en aquellas de 2017 se recogían «niveles artificialmente elevados». «La previsión es mucho más prudente y realista», trasladan, frente a aquellos parkings que ingresarían millones para la ciudad y que nunca llegaron. Aún así, respaldan a la Interventora que pide «prudencia y seguridad jurídica».

Del mismo modo, sobre la enajenación de inversiones, una de las apuestas que el equipo de Gobierno refuerza de cara a 2026, desde el CES se aplaude esta iniciativa que supondrá un retorno de más de ocho millones.

Gastos

En este apartado, se señala el aumento de los gastos frente a 2017, pero se justifica con «las actualizaciones de las retribuciones o la consolidación del empleo temporal». Se destacan especialmente dos: los gastos corrientes (más de 75 millones) y los financieros (en torno a 10,5 millones). Estos «dan cierto margen, aunque no tienen el suficiente impacto a tenor de la situación municipal».

Así, el punto que más destacan es el de las inversiones reales, que se establece en casi 24 millones y que es la gran novedad de las cuentas para 2026. Es aquí donde se incluyen los proyectos como los de la plaza de la Constitución, gracias a los fondos europeos.

Puntos fuertes y débiles

«El presupuesto presenta una estructura más equilibrada, realista y sostenible que la de los ejercicios anteriores», se resume. Como puntos fuertes, el CES subraya una mayor diversificación de los ingresos, más transferencias corrientes, capacidad inversora o menores carga financiera.

En contra, las debilidades que presenta este presupuesto son las que arrastra desde hace décadas, con un endeudamientos que supone un riesgo para la sostenibilidad de las arcas. Jaén es una de las tres ciudades más endeudadas de España.