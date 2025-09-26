Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento de Jaén. IDEAL

El CES local no pone impedimentos a la cesión de la recaudación

El organismo aprueba los informes en los que, aunque con posibles mejoras en el convenio entre Ayuntamiento y Diputación, recoge beneficios para las arcas municipales

Manuela Millán

Manuela Millán

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:59

Una decisión política, pero lógica. El Ces local aprueba, por unanimidad en comisión, el informe donde se analiza la posibilidad de la cesión de la recaudación por parte del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación. Decisión que pasará por pleno a lo largo de la mañana. Un informe al que había ligado su voto Jaén Merece Más, clave para su aprobación en el próximo pleno, ante el sí del PSOE y la negativa rotunda de los 'populares'.

Ante el revuelo causado por esta propuesta, que se llevará al pleno de la próxima semana, el CES, en sus conclusiones, aclara en primer lugar que se trata de «una decisión política» y aclara que el informe de este órgano «no debe utilizarse con sesgo ni intenciones partidistas». Además, se aclara que es una decisión legalmente viable, pero apunta que «se permite la celebración de convenios, pero ello no supone un cheque o norma jurídica en blanco». Así, aunque no establece reparos legales, sí que puntualiza algunas posibles mejoras del convenio entre ambas administraciones.

En el aspecto económico, se proyecta un incremento en la recaudación voluntaria de 3.398.197,76 euros y en la recaudación ejecutiva experimentaría un aumento de 2.108.932,17. Una mejora que propone el CES es incluir en el convenio una clausula de salvaguarda en la que, en caso de no cumplirse las previsiones, se pueda rescindir el convenio con garantías y acuerdo.

