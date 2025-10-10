Cervezas y arroz a tutiplén: arranca la diversión en la Feria de Jaén La caseta número 35 está destinada a todos los públicos, aunque en especial a las personas con problemas de movilidad reducida y capacidades diferentes

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 10 de octubre 2025, 13:57

Cientos de personas han participado en 'Destapa el Ferial', una actividad impulsada por los caseteros y los feriantes con el apoyo de la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Jaén.

Durante la jornada se han repartido más de 1.500 invitaciones que incluían un botellín de Cervezas Victoria y una tapa de arroz en una barra provisional instalada en el paseo central del recinto ferial 'Alfonso Sánchez Herrera', activa hasta las tres de la tarde. Además, de tres a seis de la tarde, las atracciones se ofertan a un precio especial con la promoción «2x1», propuesta que espera una muy buena acogida por el público.

La propuesta nace con el objetivo de animar a los jienenses a disfrutar del recinto ferial desde el primer día de la Feria de San Lucas. Caseteros y feriantes han mostrado su satisfacción por la gran respuesta ciudadana y confían en consolidar 'Destapa el Ferial' como una cita tradicional para dar la bienvenida a San Lucas.

Accesibilidad

La Primera Teniente de alcalde y concejala de Presidencia, Cultura y Turismo, María Espejo, junto con la edil de Servicios Sociales y Policía Local, Ángeles Díaz de la Torre y María del Carmen Angulo, y diferentes colectivos que trabajan en la ciudad por la inclusión han visitado han aprovechado para visitar la caseta accesible de la Feria de San Lucas.

María Espejo se ha referido a la Caseta número 35 como «un lugar de encuentro para todos los públicos, especialmente, para aquellas personas con movilidad reducida y capacidades diferentes que requieren de un espacio donde la accesibilidad y la inclusión sean una realidad y donde tengan las herramientas necesarias para disfrutar de la feria con todas las garantías de seguridad e integración».

Con la instalación de esta caseta, el Ayuntamiento de Jaén demuestra su apuesta por la inclusión y accesibilidad física, psíquica y cognitiva. Para que esta feria sea «de todos y para todos sin exclusión ni barreras», ha indicado la edil.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha destacado que esto es posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas municipales y numerosos colectivos. «Me gustaría resaltar la complicidad de los caseteros, la caseta Santa Ana y la Ortopedia García Férriz que hacen realidad, un año más, la posibilidad de contar esta caseta 'San Lucas Accesible' donde todas las personas con movilidad reducida tendrán un lugar al que dirigirse y disfrutar de distintos servicios para facilitarles su estancia en el ferial ».