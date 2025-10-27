Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las puertas del centro, esta mañana. IDEAL

Cerrado el colegio Jesús y María de la capital por un problema en el edificio

Los técnicos están recabando la información para decidir si los menores pueden volver y cuál es el estado del centro

Manuela Millán

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:43

Revuelo desde primera hora. Desalojado el centro Jesús y María, en la zona de la Alameda de la capital por un problema en el edificio. Las familias se han acercado a primera hora al colegio, pero se han tenido que quedar en la puerta.

Por el momento, ni la Junta ni el Ayuntamiento confirman cuál puede ser el origen, aunque se baraja la existencia de unas grietas lo que podrái provocar riesgo de derrumbe. En estos momentos, los técnicos siguen trabajando en la zona para conocer las causas y si el centro presenta riesgo.

Tras ello, informarán a las familias sobre la posibilidad de continuar con las clases o la solución para estos menores, algunos también usuarios del comedor escolar.

