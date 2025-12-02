Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

De cero a 70.000 euros: los dispares sueldos de los alcaldes

El alcalde de la capital es quien más cobra, seguido de Linares y, en tercer lugar, Úbeda, según el informe de ISPA

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:08

Comenta

Poca sorpresa sobre quiénes son los que más cobran como alcaldes en Jaén. Mientras el de la capital jienense ocuparía el primer puesto, con 74. ... 575 euros al año, le seguiría la de Linares –73.563 euros–, con una diferencia de poco más de mil euros, seguidos de una de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda, con casi diez mil euros de diferencia, 60.843.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de las menores muertas en Jaén declaran en la Policía Nacional
  2. 2 «Mi hija era feliz, estoy convencido de que no se suicidó»
  3. 3 Así fue la búsqueda desesperada de las dos menores que encontraron muertas en Jaén
  4. 4 Los cuatro nuevos Soletes que iluminan Jaén esta Navidad
  5. 5 La Luz de la Navidad
  6. 6 El Ska-Logistik CB Andújar Jaén Paraíso Interior naufraga a la deriva en la 3ª FEB
  7. 7 El anterior instituto al que fue una de las menores fallecidas abrió protocolo de autolesiones
  8. 8 Un ciclo ensalza la figura de San Eufrasio como icono de la religiosidad en la zona
  9. 9 Menores fallecidas: «Hasta el momento se descarta la participación de terceras personas»
  10. 10 Los cuatro nuevos Soletes que iluminan Jaén esta Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal De cero a 70.000 euros: los dispares sueldos de los alcaldes

De cero a 70.000 euros: los dispares sueldos de los alcaldes