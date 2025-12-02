De cero a 70.000 euros: los dispares sueldos de los alcaldes

Poca sorpresa sobre quiénes son los que más cobran como alcaldes en Jaén. Mientras el de la capital jienense ocuparía el primer puesto, con 74. ... 575 euros al año, le seguiría la de Linares –73.563 euros–, con una diferencia de poco más de mil euros, seguidos de una de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda, con casi diez mil euros de diferencia, 60.843.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado el listado de las retribuciones de los alcaldes de todo el país relativos al ejercicio de 2024. Son más de 8.000 municipios, según el Instituto Nacional de Estadística, los que están obligados a enviar al Ministerio los datos sobre el salario que perciben los ediles, para después hacerlos públicos y ponerlos a disposición de la ciudadanía en el portal de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA).

No obstante, desde el Ayuntamiento de Linares comunicaron que las retribuciones brutas de la alcaldesa el importe «no es correcto», y que en realidad sería de 55.340,83 euros.

Más y menos de 50.000

Los municipios cuyos ediles reciben una retribución que sigue a los tres primeros de la lista, serían Andújar, con 56.000 euros; Alcalá la Real, con 53.998,84 euros; Baeza, con 51.378,96 euros; Mengíbar, con 51.177,14 euros, y Torredelcampo, con 50.227,72 euros.

Los que no llegan a los 50.000 euros brutos a lo largo del año, pero lo rozan, son las localidades de Martos, con 47.547,15 euros, y Cazorla, con 45.636,05 euros.

Todos los mandatarios que se encuentran en los primeros puestos de cantidad que perciben durante el año por su cargo son de dedicación exclusiva, es decir, es su único trabajo y forma de conseguir ingresos, por lo que la cifra se adapta a ello.

También se trata de municipios con gran cantidad de población. En el lado contrario están los considerados más pequeños de Jaén, donde no se llega ni a los 500 habitantes. Se trata de los ediles de Villarrodrigo, que cobra 23.701,36 euros; Hinojares, 17.853,50 euros; Larva, 20.925,29 euros, y Benatae, 34.965,00 euros. Todos ellos con dedicación parcial, en otra palabras, que reciben otro salario aparte.

Como excepción estaría, entre los municipios menos habitados, el de Aldeaquemada, que aparece 'sin dedicación' con 210 euros, es decir, que no cobra un salario propio del Ayuntamiento.

Regional y nacional

A nivel nacional y según se desprende de la información de Hacienda, casi uno de cada cuatro ediles del país cobra más que la mitad de la población. Además, hay casi un 30% de alcaldes que no percibe ningún sueldo por su trabajo, mientras que más del 20% supera el salario medio mensual, que por entonces estaba en unos 2.000 euros al mes, según el Instituto Nacional de Estadística.

Los alcaldes que más cobran son el de Madrid (110.688), Bilbao (105.557), Barcelona (104.000), San Sebastián (96.966) y Vitoria-Gastéiz (96.016). En Andalucía, el edil que más percibe durante el año es el de Sevilla, con 95.685 euros.

De hecho, comparado con el resto de alcaldes de capital de provincia, la jienense quedaría el tercero por la cola, superando a Córdoba con 59.382 euros y Cádiz con 70.798 euros, y debajo del de Huelva, con 77.953 euros.

Asimismo, en el informe se indica que hay cuatro ayuntamientos que, por diversas razones, no han facilitado la información, como con La Carolina, Hornos, Marmolejo y Sabiote.