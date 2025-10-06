Un centro para potenciar la calidad de la enseñanza en la UJA

R. I. Lunes, 6 de octubre 2025, 21:15 Comenta Compartir

La Universidad de Jaén inauguró ayer el nuevo Centro de Formación e Innovación Docente (CFID) de la UJA, ubicado en el Edificio de Apartamentos Universitarios. El centro «se configura como un nuevo instrumento con el que la UJA pretende marcar un antes y un después en lo que se refiere a la formación permanente de calidad para la comunidad universitaria y también para los agentes sociales y económicos, principalmente de nuestra tierra.

Un centro que simboliza nuestra apuesta por el valor de la formación continua, por su impacto, no solo en la formación integral del estudiantado y la actualización de conocimientos de nuestro personal, sino también en el desarrollo de una sociedad más equitativa y avanzada», declaró el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, en su inauguración.

Este nuevo centro, impulsado desde el Vicerrectorado de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente, reemplaza al anterior Centro de Formación Permanente y Formación Complementaria, creado en 2020, dando de esta manera un impulso renovado a dos áreas clave: la formación permanente y la innovación docente.

Nicolás Ruiz explicó que «el CFID nos va permitir promover entornos de aprendizaje a la vanguardia, más innovadores, más adaptables y flexibles y, sobre todo, más eficaces. Y, desde luego, también estamos convencidos de que este nuevo centro UJA será una palanca clave para cubrir los nuevos retos formativos, como las microcredenciales y la formación específica para empresas, instituciones, colegios profesionales, etc.».

Asimismo, Ruiz indicó que en el contexto del mercado laboral actual, dinámico y cambiante que exige el reciclaje de conocimientos y la adquisición de nuevas habilidades y competencias, el CFID juega un papel fundamental ya que la integración de recursos materiales y personal docente y de gestión permitirá a este nuevo centro docente atender esas necesidades, a través de programas flexibles, adaptados a las demandas y con una estructura modular. En este sentido, un valor añadido esencial del CFID reside en sus capacidades tecnológicas aplicadas a la formación, como la IA generativa, la realidad virtual y la realidad aumentada.

Respaldo institucional

En el acto de inauguración, el rector estuvo acompañado por el equipo del Vicerrectorado de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente Asimismo, el acto contó con la asistencia de numerosos miembros del Equipo de Dirección de la UJA, directores de centros y personal de la comunidad universitaria, así como con autoridades como el alcalde de Jaén, Julio Millán;el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández;el delegado territorial Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Francisco J. Solano, y la vicepresidenta primera de la Diputación, Francisca Medina, entre otros.

En el marco del acto de inauguración del nuevo, el mago Miguel de Lucas, Premio Nacional de Magia, impartió en el Aula Magna del Campus Las Lagunillas.