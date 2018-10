De un centro de menores a la universidad gracias a las donaciones de varias familias Estudiante universitaria escribe apuntes en una libreta. / FOTOLIA El proyecto Amorevolezza permitirá que una joven pueda seguir sus estudios, y ya han recaudado suficiente como para cubrir todos los gastos del primer curso LAURA VELASCO JAÉN Miércoles, 10 octubre 2018, 00:07

Cuando un menor por cualquier circunstancia llega a un centro de protección de menores sabe que su futuro profesional no será como el de un chico cualquiera. Por desgracia, no cuenta con el colchón económico de la familia para poderse permitir cursar un grado universitario. Por ello, al cumplir los 18 comienzan una carrera de fondo para formarse lo más rápidamente posible y encontrar trabajo. Una dinámica que se ha roto en la Fundación Don Bosco de Jaén, con una bonita iniciativa que permitirá a una chica realizar estudios universitarios gracias a lo recaudado por varias personas.

Según explica María del Carmen Cruz, directora de la fundación en Jaén desde hace 15 años, la chica -que prefiere mantener su anonimato- se acercaba a los 18 años e iba «bastante bien en los estudios» cuando manifestó su deseo de acabar el ciclo formativo que actualmente cursa para después realizar la carrera universitaria. «Normalmente no se lo pueden ni plantear, ya que no tienen una familia que los apoye», recuerda María del Carmen Cruz, que destaca que la Junta asumió la tutela de la menor tras quitarle la custodia a la madre de esta por no gestionar de forma responsable sus funciones. «Quiere hacer la carrera de Magisterio o de Trabajo Social, y eso tiene un coste económico, de matrícula, residencia y demás. Hay becas, pero solo cubren la matrícula y poco más», señala.

Y se obró el milagro. En este caso, el hada madrina tiene el rostro de las familias que con sus aportaciones económicas han logrado juntar ya el dinero para mantener a la joven un curso completo, convencidas de que el dinero no puede ser un impedimento para que la joven cumpla sus sueños. «Por el mes de mayo empezaron a promover esta llamada a la solidaridad, difundiendo su situación a más gente para que la conociesen. A día de hoy ya llevamos recogido lo suficiente como para cubrir un curso completo con todo, alojamiento, manutención, ropa, etc. Los socios se han comprometido a realizar una aportación mensual, porque nuestro objetivo es garantizarle todos los años que dure la carrera», recalca la directora de la Fundación Don Bosco. El proyecto Amorevolezza nació en la Casa Salesiana de Úbeda gracias a la estructura de la fundación.

Asimismo, añade que el objetivo es que la iniciativa no finalice con esta joven, sino que pueda beneficiar a otros menores que se encuentren en una situación similar. «Se trata de que se 'patrocine' a los chicos para que no tengan esa presión de formarse rápido para encontrar trabajo», destaca.

María del Carmen Cruz está emocionada con el proyecto, al que califica de «regalo». «Este tipo de solidaridad hace que el mundo avance, que una chica pueda tener un proyecto de vida así es una pasada, estamos muy agradecidos», indica. Por su parte, la joven se siente también inmensamente agradecida y con una gran «responsabilidad» para no fallarles a los que han confiado en ella. «Está contentísima de pensar que ha llegado hasta aquí, y que ha pasado de pensar en ponerse ya a trabajar a poder plantearse estudiar su vocación», indica la directora. Por último, anima a todo el que quiera colaborar con esta y otras iniciativas de la fundación a que aporte su granito de arena para que puedan seguir cumpliendo sueños en la provincia.