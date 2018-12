El centro de mayores del Polígono del Valle, sin conserje El centro de mayores Andaluces de Jaén fue inaugurado en 2013. / F. J. C. La concejala María Isabel Lorite señaló que no es la primera vez que ocurre esto JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Sábado, 8 diciembre 2018, 00:59

El centro de día para personas mayores Andaluces de Jaén, del Polígono del Valle, no tiene conserje porque el Ayuntamiento no cubre la baja y el personal directivo está de vacaciones, según denunciaron ayer los usuarios y el PSOE jienense. Los primeros han tenido que asumir la apertura y cierre del centro con la ayuda de los encargados de la cafetería e informaron de los problemas de calefacción que tiene el edificio.

La concejala María Isabel Lorite señaló que no es la primera vez que ocurre esto, ya que los responsables del centro hacen viajes y excursiones con mayores, realizan salidas, toman sus vacaciones o días de descanso y el centro se queda sin ningún responsable por la ausencia del conserje. «Es una situación muy delicada la que nos han contado, porque los mayores solo deberían ir a disfrutar de su tiempo libre y no a hacerse responsables» de las instalaciones, lamentó. Y es que son cientos de personas las que pasan a diario por este centro de día, no solo personas mayores sino también personal y estudiantes de centros educativos cercanos, como la propia Universidad, que frecuentan la cafetería a la hora del desayuno.

La edil exige al alcalde, Javier Márquez, del PP, la cobertura inmediata de esta baja y lamenta el «descontrol» en el Ayuntamiento, en este y en otros casos. «Nos dicen que tampoco hay personal en otro centro de mayores municipal, el del Pilar del Arrabalejo, en Millán de Priego, donde no cuentan con servicio de conserjería. Creemos que es muy imprudente y una temeridad», remarcó la edil. «Javier Márquez va a pasar a la historia de esta ciudad como el alcalde que más se ha desentendido de sus obligaciones. Ha dejado en manos de los vecinos el trabajo municipal», aseveró.

Problemas de calefacción

También reclamó la edil socialista el arreglo del sistema de calefacción del centro del Polígono del Valle. «Nos cuentan que desde que se puso en funcionamiento por la llegada del frío, las averías son constantes debido a que el sistema está mal protegido y se estropea cuando llueve», según María Isabel Lorite, quien añadió que «los abuelos y los niños, las políticas sociales o la educación, no parecen ser plato de buen gusto para el PP».

«Los colegios se caen a pedazos y parece que los servicios para mayores de la ciudad no están tampoco en las mejores condiciones. Desde luego, si el PP puede pagar 200.000 euros por un torneo de pádel que duró dos días, debería asegurar que también tiene para cubrir con dignidad servicios esenciales para sus vecinos», concluyó Lorite.