Centenares de AOVES y catas guiadas: de esto puedes disfrutar en la Fiesta del Primer Aceite

Martos se convierte este sábado y domingo en la capital munidal del AOVE. Cerca de un centenar de aceites de oliva virgen extra de cosecha ... temprana podrán ser degustados y adquiridos durante este fin de semana en la XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén.

El recinto ferial y el teatro Maestro Álvarez Alonso acogerá la mayoría de las propuestas que conforman un programa con medio centenar de actividades para todos los públicos. El objetivo es dar a conocer las bondades saludables y gastronómicas del aceite y disfrutar de experiencias turísticas ligadas a la cultura del olivar, tan importante en Martos como en el resto de la provincia.

Las personas que visiten esta fiesta, tanto en la jornada del sábado como del domingo, podrán recorrer la feria de los primeros aceites, donde probar y adquirir los primeros vírgenes extra de esta cosecha, así como productos de cosmética elaborados con aceite de oliva o de artesanía hecha con madera de olivo, por lo que, en total, serán un centenar de empresas expositoras las participantes en esta edición.

La XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén dará comienzo el sábado, a las 10 horas, en el recinto ferial marteño con un desayuno popular con aceite temprano. Posteriormente, se procederá al acto institucional de inauguración, en el que el periodista y presentador del programa de Televisión Española 'Mañaneros', Javier Ruiz, será el encargado de ofrecer el pregón de esta edición y se reconocerá al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, como embajador del aceite.

Durante las dos jornadas en las que se desarrollará este evento se llevarán a cabo catas guiadas de aceite ofrecidas por las tres denominaciones de origen de la provincia –Sierra de Cazorla, Sierra Mágina y Sierra de Segura y la IGP Aceite de Jaén–; actuaciones musicales y de baile, 'showcooking' o visitas guiadas a diferentes enclaves históricos marteños; así como actividades y talleres infantiles con el olivo y el aceite como protagonistas.

Habrá igualmente espacio para la música, con la presencia mañana de la artista Irene Martínez y su espectáculo titulado 'Con mi propio sentir. Al son del olivar' y una actuación del grupo Apache, mientras que el domingo tendrá lugar un espectáculo flamenco de Carmen Laguna.

El presidente de la Diputación, Paco Reyes, ha asegurado que «esta fiesta es el mejor escaparate que puede encontrar el aceite de oliva de máxima calidad que producimos en la provincia y supone reafirmar que no solo somos los principales productores mundiales de oro líquido, sino también los que más aceite de oliva de calidad producimos».

Esta duodécima edición de la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén se trasladará el próximo fin de semana, del 14 al 16 de noviembre, hasta la ciudad de Fuenlabrada, en Madrid, que acogerá la feria de los aceites y la celebración de distintas actividades ligadas al aceite de oliva virgen extra jienense y la cultura del olivar.