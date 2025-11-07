Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la Fiesta del Primer Aceite en la capital en una edición anterior. IDEAL

Centenares de AOVES y catas guiadas: de esto puedes disfrutar en la Fiesta del Primer Aceite

El público que acuda al evento, que se celebra en Martos este sábado y domingo, podrán participar en 50 actividades para descubrir las bondades del 'oro líquido'

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:43

Comenta

Martos se convierte este sábado y domingo en la capital munidal del AOVE. Cerca de un centenar de aceites de oliva virgen extra de cosecha ... temprana podrán ser degustados y adquiridos durante este fin de semana en la XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

