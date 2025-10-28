Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis García, Julio Millán y Javier Padorno en su vista al cementerio. IDEAL
Festividad

Cementerios abiertos de 9:00 a 19:00 horas con motivo de Todos los Santos

El Ayuntamiento de la capital también habilita un servicio extraordinario de autobús al de San Fernando

C. C.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:21

Los cementerios de la capital estarán abiertos en horario ininterrumpido de 9:00 a 19:00 horas con un servicio extraordinario de autobús con motivo ... de la festividad de Todos los Santos. El alcalde, Julio Millán, junto al cuarto teniente de alcalde, Luis García, y el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, han visitado el cementerio de San Fernando que intensifica su puesta a punto para la visita de familiares con motivo de los Difuntos.

