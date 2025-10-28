Cementerios abiertos de 9:00 a 19:00 horas con motivo de Todos los Santos

Los cementerios de la capital estarán abiertos en horario ininterrumpido de 9:00 a 19:00 horas con un servicio extraordinario de autobús con motivo ... de la festividad de Todos los Santos. El alcalde, Julio Millán, junto al cuarto teniente de alcalde, Luis García, y el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, han visitado el cementerio de San Fernando que intensifica su puesta a punto para la visita de familiares con motivo de los Difuntos.

Millán ha visitado las instalaciones que han sido objeto de reparación de bajo nichos, el arreglo de varias calles que se encontraban en mal estado, se han realizado labores de bacheo y limpieza y embellecimiento general del camposanto, además de cuidar la limpieza, la pintura de muros y la recogida de basura derivada de la colocación de flores y otros adornos, así como la revisión de puntos de agua y la disposición de escaleras portátiles para subir a los puntos más altos.

Horario autobús

Del mismo modo, con motivo de esta festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento ha establecido con ALSA, la empresa concesionaria del servicio de autobús urbano, un servicio especial de transporte con las siguientes líneas y recorrido:

-Línea 13 - Del 27 AL 31 de Octubre:E Salidas desde Urb. Azahar-Avda. Andalucía-Plaza de la Libertad.

Un bus cada hora desde las 8:10h hasta las 18:05h.

Regreso desde el Cementerio: Un bus cada hora desde las 9:45h hasta las 19:45h.

-Viernes 31 de octubre: Salidas desde Plaza de la Libertad: De 9:15h a 18:45 cada 30 minutos.

Regresos desde el Cementerio: De 9:30h a 19:00h cada 30 minutos. (*Además estos usuarios podrán utilizar la línea 13 desde Urb. Azahar-Avda. Andalucía desde las 8:35h hasta las 17:35h con regreso desde el cementerio desde las 9:20h hasta las 19:20 cada 60 minutos).

-Sábado 1 de noviembre: Salidas desde Plaza de la Libertad: De 9:15 a 18:45 horas cada 30 minutos.

Regresos desde el Cementerio: De 9:30h a 19:00h cada 30 minutos (*Además podrán utilizar la línea 13 desde Urb. Azahar-Avda. Andalucía desde las 8:35h hasta las 17:35h con regreso desde el cementerio desde las 9:20h hasta las 19:20 cada 60 minutos).