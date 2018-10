El cementerio de monumentos olvidados, ante la Catedral pese a la prohibición Miembros de la asociación anoche en la plaza de Santa María con su particular velatorio a pesar de habérseles denegado el permiso. / IDEAL Vecinos reclaman intervenciones en el patrimonio, como la iglesia de San Miguel o el Convento de los Jesuitas, con una peculiar protesta MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Jueves, 1 noviembre 2018, 02:09

El cementerio de San Eufrasio, la iglesia de San Miguel, el Convento de los Jesuitas... Así hasta más de una docena de monumentos de la capital que no se encuentran en el mejor de los estados por culpa de la falta de conservación o puesta en valor. Así lo denunciaron ayer desde la Plaza Santa María miembros de la agrupación 'Iniciativas, andamios para las ideas', simpatizantes y vecinos, que pese al frío acudieron con lápidas ante la Catedral para denunciar el patrimonio perdido o en peligro de la ciudad. Y todo ello pese a que el acto estaba prohibido.

El equipo de gobierno municipal, denunciaron, les había denegado la autorización para celebrar la noche de Halloween «con cuatro cartones que no requieren montaje». «Es muy lamentable la apropiación municipal de las plazas públicas, que han sido testigo de cuanto acontecía en Jaén, lugar de encuentro de ciudadanos, no de consumidores», señaló Marina Heredia, portavoz de la plataforma ciudadana. «La plaza Santa María es el lugar más señero de Jaén, ahí se han celebrado las victorias del Real Jaén, se ha leído el Quijote, se han hecho desfiles militares, actuaciones de baile, representaciones de teatro y música, ahí terminan muchas manifestaciones. En la Plaza Santa María, durante la pasada primavera se hizo un torneo de pádel más que discutido, que tras el desembolso por parte de nuestro arruinado ayuntamiento de 300.000 euros de dinero público, privatizó la plaza durante dos semanas», sentenció. «Ahora el equipo de gobierno municipal nos deniega la autorización para montar la noche de Halloween con cuatro cartones que no requieren montaje ni anclajes», lamentó Heredia, micrófono en mano en la plaza. El objetivo de denuncia de los monumentos, al menos, de la asociación se vio en parte cumplido: «Todo por Jaén, por su patrimonio y con el único afán de concienciar para conservar lo que nos queda, tras más de cinco décadas (éstas sí, auténticamente terroríficas) en las que uno a uno han ido cayendo monumentos y espacios tan emblemáticos de nuestra ciudad como el Teatro Cervantes, el Palacio de los Uribes, la Casa de la Virgen, el Teatro Asuán, etcétera, al que tristemente acaba de sumarse también, la plaza Deán Mazas», concluyó la portavoz de la asociación.

Junto al singular velatorio en memoria de los monumentos perdidos de Jaén había prevista una visita al hospital de campaña dedicado al cuidado de los 'enfermos', el patrimonio que aún conservamos, pero cuyo futuro está hoy en riesgo.