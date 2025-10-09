La CEJ destaca el «valor estratégico» del PGOM Los empresarios de Jaén aseveran que la «inestabilidad» política en España «genera incertidumbre y dificultad en la toma de decisiones estratégicas»

La ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Jaén ha celebrado una reunión este jueves donde, entre otros temas, ha servido para destacar el «valor estratégico» del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y trasladar al alcalde de Jaén la necesidad de que se dote a la ciudad de suelo de uso industrial «para sentar las bases del futuro empresarial de la provincia con proyectos fundamentales como el Cetedex o la instalación de nuevas factorías chinas».

Así lo ha aseverado el presidente, Bartolomé González, quien ha mostrado su preocupación ante el clima de «inestabilidad y crispación política» que atraviesa el país. Según él, la situación «genera incertidumbre y dificulta la toma de decisiones estratégicas por parte de las empresas».

González también ha compartido algunas de las líneas estratégicas abordadas en el encuentro de trabajo que miembros de la directiva mantuvieron esta semana con el alcalde de la ciudad, como los proyectos con cargo a los fondos EDIL que se llevarán a cabo en la ciudad, por ejemplo en la Plaza de la Constitución.

El presidente ha lamentado que en los últimos meses se estén «imponiendo» medidas «sin diálogo social» como «el registro horario digital o la convocatoria de un paro laboral motivado por circunstancias ajenas al ámbito empresarial».

Respecto a la actividad de la CEJ, se informó a los miembros de la directiva de los distintos encuentros de trabajo que la organización ha celebrado recientemente en torno a los proyectos para la instalación de plantas de biometano en la provincia, que cuentan con el apoyo explícito de la organización, y al avance del PGOM de la capital, respectivamente.

Así, el presidente ha aludido a la reunión que, junto al secretario general, Mario Azañón, mantuvo recientemente con los representantes de las empresas Aventum, Cobiogas Jaén, Biometano Martos y Bio Mengíbar del Aguacate, que actualmente están impulsando la instalación de plantas de biometano en la provincia, a los que se trasladó el ofrecimiento de la CEJ para ejercer de interlocutora del sector empresarial con las administraciones.

Magna

El presidente de los empresarios ha dedicado la última parte de su informe a ofrecer un balance compartido junto a los sectores empresariales implicados (restauración, hoteles, comercio y servicios) de la Procesión Manga que la capital acogió el pasado 4 de octubre.

González se ha congratulado de que estos sectores «hayan cumplido expectativas» y ha puesto en valor «el esfuerzo de estos profesionales por atender a los visitantes y contribuir a la imagen de una ciudad preparada para acoger este tipo de eventos de gran impacto cultural y económico».

La reunión ha finalizado con el encuentro que la directiva ha celebrado con el director general de la Caja Rural de Jaén, Fernando Planelles, que en su visita a la sede de los empresarios ha estado acompañado por Francisco Valcárcel, director comercial de la entidad.

González ha puesto en valor la alianza sólida y duradera que la organización mantiene con Caja Rural de Jaén desde hace años a través de un convenio de colaboración, basada en iniciativas orientadas a reforzar la actividad de empresas locales y mejorar su competitividad mediante una amplia cartera de productos financieros en condiciones preferentes.

Al respecto, González ha subrayado «la voluntad de la Caja Rural de Jaén por acompañar a los empresarios en sus principales hitos, apoyando iniciativas que buscan reforzar la competitividad del tejido productivo y dar respuesta a las nuevas demandas del mercado, respaldando proyectos que generan valor, empleo y oportunidades en nuestra provincia».