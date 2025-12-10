El CEIP San José de Calasanz tendrá renovada la pista deportiva en un mes

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado hace unos días las obras de reforma de la pista deportiva principal al aire libre del CEIP San José ... de Calasanz del Polígono del Valle, una demanda histórica del centro que estará lista en un mes de trabajo.

Los concejales de Mantenimiento Urbano y Educación, Javier Padorno y Eva Funes, respectivamente, han conocido de cerca la marcha de los trabajos junto al equipo directivo del centro (Concha Barrón, su directora y María Dolores Gallego, jefa de estudios) y de los responsables de las obras, la empresa Cerro del Castillo, así como técnicos municipales que han trabajado en este proyecto durante mucho tiempo.

Padorno explica que los trabajos consisten en la demolición completa de la pista, que se encontraba en un estado lamentable desde hace años y cuyo estado dificultaba la práctica del deporte por parte del alumnado del centro. Una vez esté demolido el antiguo firme se procederá a la construcción de un nuevo firme con una base de zahorra artificial compactada y capa de hormigón armada y posteriormente a la terminación con capas de pintura epoxi especial para pistas deportivas. En apenas un mes la nueva pista estará disponible para el uso de profesorado y niños y niñas del San José de Calasanz», dice el edil.

Javier Padorno señala que esta intervención forma parte del contrato de adecuación de centros escolares que de forma estable el actual equipo de Gobierno quiere licitar cada año para mantener y mejorar centros educativos y que tiene una inversión de 500.000 euros.

Obras de calado

Por su parte, Eva Funes detalla que la coordinación que se ha establecido con los centros educativos al llegar el nuevo equipo de Gobierno permite tener localizadas por parte de la concejalía de educación y la de Mantenimiento Urbano las necesidades de los centros.

«Además de atender el día a día de intendencia con los operarios del área de Javier Padorno el objetivo es que cada año con este contrato en cada uno de los centros se pueda atender además de cuestiones específicas que no caben en el día a día obras de calado como la de este centro y se dé respuesta a equipamientos largamente demandados, como pistas deportivas, cerramientos, comedores o mejoras importantes en gimnasios», detalla la concejala.