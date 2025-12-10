Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita a las obras de reforma del colegio. Ayto Jaén

El CEIP San José de Calasanz tendrá renovada la pista deportiva en un mes

Se trata de una demanda histórica del centro educativo que se encuentra en el Polígono del Valle

E. L.

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 15:13

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado hace unos días las obras de reforma de la pista deportiva principal al aire libre del CEIP San José ... de Calasanz del Polígono del Valle, una demanda histórica del centro que estará lista en un mes de trabajo.

