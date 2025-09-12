El CEIP 'Martín Noguera' se queda sin una línea de Infantil

Manuela Millán Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:06 Comenta Compartir

Cae una nueva línea educativa en este curso, en el colegio Martín Nogales. El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto con la concejala de Educación, Eva Funes, y el concejal de Medio ambiente Y Patrimonio Histórico, José María Cano, se han reunido con una representación de la Asociación de Madres y Padres del colegio Martín Noguera, afectado por la supresión de una línea de Educación Infantil.

Millán ha manifestado la «preocupación» por esta decisión y ha indicado que ya ha sucedido en otros centros públicos de la zona como el CEIP Santo Tomás. «Ahora, de nuevo, estamos viendo como se están reduciendo líneas que afectan a la atención educativa que reciben los menores y, en definitiva, puede ser un riesgo grave para la viabilidad del centro en su futuro», considera.

Por otro lado, señala que se trata de una situación «delicada» que requiere un «esfuerzo extra» por parte de la Consejería de Educación, «de difusión, de dinamización, de poner en valor el trabajo que se hace desde esta escuela pública para que siga siendo atractiva para los padres», en palabras de Millán.

«La supresión de esta línea de Infantil no es el camino porque están poniendo las bases para que siga habiendo muchos más problemas en los años venideros», añade. En este sentido, ha trasladado a los miembros del ampa que así se lo comunicará a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía expresando «su oposición a este tipo de acciones con las que la administración se ahorra profesionales afectando a la atención educativa de los menores, y siendo la excusa perfecta para que las familias opten por otros centros».

«Es una acción forma parte de una estrategia premeditada, en este caso del Partido Popular, para dañar a la escuela pública y, en este caso, beneficiar la iniciativa privada», critica.

Exigen la vuelta

«Desde el ampa del CEIP 'Martín Noguera', reivindican la posibilidad de que regrese la línea de Infantil que este año la Junta de Andalucía ha decidido quitar», ha expresado David Ordoñez, miembro de esta asociación. Su deseo es que se revierta esta situación porque con ella «se le resta posibilidades a la escuela pública y, en el caso de nuestro centro, hace que sea menos atractiva para otras familias que estén planteándose la matriculación de sus hijos e hijas».

En esta misma línea, se ha manifestado el presidente del ampa, Xavier Soler, para el que es necesario defender la educación pública, «la de calidad y que todas las administraciones remen en la misma dirección para poder sentirse orgullosos de nuestros niños».

Soler también ha hecho hincapié en la idea de que con la supresión de esta línea, «se sobrecarga a los profesores y profesionales que están atendiendo a los niños y niñas al tener ese doble trabajo de atender a diferentes niveles dentro de la misma clase».