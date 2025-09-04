'Cazan' en Jaén un taxi 'pirata' que viajaba sin licencia La Policía Local sorprendió al conductor que llevaba a un menor sin silla y maletas «de manera indebida»

E. López Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

La Policía Local de Jaén identifica y denuncia un taxi 'pirata' en la ciudad. Así, ha culminado con éxito las investigaciones que venía desarrollando para retirar del tráfico un vehículo que los primeros indicios apuntaban a que prestaba este tipo de servicio. El resultado final de la operación ha permitido la retirada y custodia del vehículo en el depósito municipal.

Los primeros indicios se cotejaron tras la voz de alerta que los propios representantes del sector del taxi de Jaén habían trasladado en las reuniones periódicas que vienen manteniendo con la edil de Transportes y Seguridad Ciudadana, María del Carmen Angulo. Tras el seguimiento en la ciudad, en la jornada de este miércoles se comprobó que un particular venía ejerciendo de servicio público de transporte de pasajeros sin ningún tipo de licencia.

Una patrulla de la Policía Local sorprendió al conductor transportando a varios pasajeros recogidos, al parecer, en el aeropuerto de Málaga y tras comprobar que había existido una transacción económica por el trayecto. Además, se confirmó que uno de los pasajeros trasladados era un menor de edad que viajaba sin el sistema de retención infantil correspondiente y las maletas eran transportadas «de manera indebida». El conductor fue denunciado por todas las infracciones y el vehículo inmovilizado y trasladado al depósito municipal.

Seguidamente, el expediente ha sido trasladado al área de Transportes de la Junta de Andalucía que será quien continúe, si procede, el correspondiente expediente sancionador.