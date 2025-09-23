Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Material incautado por los agentes. GC

'Cazan' en Jaén a dos furtivos con la cabeza decapitada de un gamo en su coche

La Guardia Civil localizó el cuerpo del animal en las inmediaciones del Paraje Santuario de Tíscar

E. L.

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:51

La Guardia Civil investiga a dos jóvenes de 22 y 24 años, vecinos de las localidades jienenses de Villacarrillo y Quesada, como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna silvestre por la práctica de la caza furtiva.

Durante un servicio nocturno de vigilancia, enmarcado en los dispositivos de prevención del furtivismo que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, los agentes interceptaron dos vehículos conducidos por los investigados.

En uno de los vehículos, los agentes localizaron un rifle dispuesto para su uso, un visor térmico -diseñado para detectar animales en condiciones de baja visibilidad- y una mira telescópica. En el otro vehículo se encontró la cabeza decapitada de un gamo macho adulto, además de prismáticos y una navaja de grandes dimensiones.

Tras las gestiones realizadas y una batida por la zona, los agentes localizaron el cuerpo del animal del que previamente se había incautado la cabeza. El hallazgo se produjo en las inmediaciones del Paraje Santuario de Tíscar, en el término municipal de Quesada, dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Los investigados son acusados de un delito contra la flora y fauna silvestre, por la caza de un ejemplar sin autorización. Además, como circunstancias agravantes se hace constar el haber abatido al animal de noche y en época de veda, y hacerlo en un espacio natural protegido de alto valor ecológico.

