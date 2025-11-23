Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Concentración vecinal.

'Cauce' saca la tarjeta roja al Ayuntamiento e insiste en ubicar su sede en un local del barrio

Un centenar de vecinos de La Alcantarilla se concentran contra el traslado de la sede

E. López de la Peña

Jaén

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:59

Comenta

Un centenar de personas se concentraron frente a la sede de la Asociación de Vecinos Cauce, en La Alcantarilla, en defensa de mantener la ubicación ... del colectivo en un local de la zona. «No pueden sacarnos del barrio, cada asociación vecinal tiene asignado un sitio en su barrio y, si es de La Alcantarilla, tiene que ser en La Alcantarilla», explica Antonio Molina, presidente del colectivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Santa Catalina bendice a Jaén desde las alturas
  2. 2 Bombas de insulina para todos los niños andaluces diabéticos para 2027
  3. 3 La pérdida de un referente
  4. 4 Ramón Molina Navarrete imparte una lección de vida plena, cristiana y austera en Andújar
  5. 5 Duelo de históricos entre el Real Jaén y el Recreativo
  6. 6 Calles, colegios y residencias se llenan de alegría este otoño con las sevillanas
  7. 7

    Los líderes europeos exigen que las fronteras de Ucrania no se modifiquen «por la fuerza»
  8. 8 El Ayuntamiento de Lopera decreta la suspensión de las licencias de los proyectos de plantas fotovoltaicas
  9. 9 El 25-N reforzará en Andújar el compromiso institucional y ciudadano frente a la violencia de género
  10. 10 Así será la procesión de Santa Catalina hasta el Castillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'Cauce' saca la tarjeta roja al Ayuntamiento e insiste en ubicar su sede en un local del barrio

&#039;Cauce&#039; saca la tarjeta roja al Ayuntamiento e insiste en ubicar su sede en un local del barrio