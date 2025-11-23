'Cauce' saca la tarjeta roja al Ayuntamiento e insiste en ubicar su sede en un local del barrio

Un centenar de personas se concentraron frente a la sede de la Asociación de Vecinos Cauce, en La Alcantarilla, en defensa de mantener la ubicación ... del colectivo en un local de la zona. «No pueden sacarnos del barrio, cada asociación vecinal tiene asignado un sitio en su barrio y, si es de La Alcantarilla, tiene que ser en La Alcantarilla», explica Antonio Molina, presidente del colectivo.

La concentración consistió en una reunión «pacífica», de apoyo entre vecinos, aprovechando Santa Catalina para festejarlo con una 'sardinada' para los asistentes.

Llevan una semana recogiendo firmas para que se escuche su petición y suman ya unas dos mil. El presidente de la asociación destaca el «gran apoyo» de vecinos que están recibiendo.

Tras conocer la decisión de la Concejalía de Participación Ciudadana del cierre del Centro Municipal 'El Recinto', hogar de la sede, se les ofreció un traslado a Puerta del Ángel, que rechazaron, y piden quedarse en el barrio.