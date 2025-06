«No tenía ni idea de que lo que hacía iba a ser tan importante»

– ¿Qué sensaciones tiene tras haberle concedido la Medalla de Oro y nombrado Hijo de Predilecto de Jaén?

–Todavía no lo he podido digerir. No entiendo a qué viene tanto lío. Yo me he limitado a trabajar y hacer lo mío, nunca a pensar en el futuro del resultado de mi trabajo. Si hubiese estado pensando en ello, a lo mejor las cosas no hubiesen salido tan bien. Sin embargo, no tenía ni la más remota idea de que lo que hacía tuviese tanta importancia.

–El reconocimiento del Ayuntamiento coincide casi con su cumpleaños, ¿lo considera un regalo muy especial? –Los cien años son un regalo que vamos a recibir todos, no solo los cumpliré yo, y que ahora me reconozcan, que digan que mi trabajo fue realmente interesante, es algo que me alegra mucho. Es un buen broche de oro para terminar mi trabajo.

–¿Ha pensado lo que significa usted para Jaén?

–Me he comportado siempre como un ciudadano más, nunca he pedido ser diferente. Me he limitado a trabajar en lo que se me ha encargado y, sencillamente y por fortuna, todo salió bien y ya está. Es lo único que me ha importado siempre.