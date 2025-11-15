Catas y flamenco en la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada

La segunda jornada de la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada ha incluido la celebración en la Plaza de la Constitución de ... esta localidad madrileña de distintas catas de aceite temprano y de degustaciones gastronómicas elaboradas con productos agroalimentarios con el sello de calidad 'Degusta Jaén' que han atraído al público de esta localidad madrileña. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado en las actividades programadas este sábado que han dado comienzo con un desayuno con tostadas con los primeros aceites de esta cosecha.

Reyes ha mostrado su satisfacción por la acogida que está teniendo este evento «al que el público está acudiendo para degustar estos aceites verdes, adquirirlos y conocer las cualidades del mejor virgen extra, además de adentrarse en la cultura del olivar». Hasta la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada se han trasladado un total de 35 empresas jienenses, de las que 33 son cooperativas y almazaras que han acudido con sus aceites tempranos, a las que se suman una empresa de cosmética elaborada con aceite de oliva y otra de artesanía de madera de olivo.

Junto a la zona expositiva en la que el público puede comprar los aceites tempranos, la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada contempla distintas actividades de divulgación, tanto sobre las características de los aceites tempranos, como sus aplicaciones en la cocina. Para ello, este sábado se han desarrollado varias catas profesionales de aceite de oliva virgen extra de la provincia de Jaén a cargo de la Indicación Geográfica Protegida de Jaén, así como de la Denominación de Origen Sierra Mágina, y se han ofrecido degustaciones gastronómicas de productos agroalimentarios adheridos a la estrategia de Degusta Jaén.

Y flamenco

También en el marco de este evento, la Diputación ha programado actuaciones para promocionar la cultura jienense y andaluza. En la tarde del viernes fue la Casa Regional Andaluza en Fuenlabrada la que cerró la jornada con sus bailes, mientras que el flamenco también es protagonista a lo largo de todo el fin de semana con las actuaciones de Carmen Álvarez.

El programa de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada lo completan talleres en torno a la producción del aceite de oliva virgen extra, impartidos por la Oleoescuela Guardián de los Trofeos, y de artesanía, que está llevando a cabo Pedro Góngora, de la Asociación de Artesanos de Úbeda.

La Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada finalizará mañana domingo, jornada que incluirá junto a la zona de exposición y adquisición de aceites la realización de nuevas catas y actuaciones de flamenco.