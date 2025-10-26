El Castillo de Santa Catalina supera los 50.000 visitantes En 2024 se incrementó el número de turistas al emblemático monumento un 9,35%

El Castillo de Santa Catalina se consolida como uno de los principales atractivos de la capital jienense, con una tendencia al alza en el sector turístico. Así, en 2023, este emblemático monumento recibió 47.453 visitantes, una cifra que aumentó de forma notable en 2024, alcanzando los 51.830 visitantes, lo que supone un incremento del 9,35 %.

Según ha remarcado el Ayuntamiento en una nota, el Patronato de Cultura y Turismo ha destacado que las previsiones para este 2025 son aún más optimistas. Hasta mediados de octubre, el Castillo ya ha registrado 43.089 visitantes, mientras que la Oficina de Turismo ha atendido a 37.682 personas.

Para la Administración local jienense, estos datos son «especialmente relevantes», teniendo en cuenta que «aún restan los últimos meses del año, considerados temporada alta en la ciudad, lo que apunta a que podría superarse la cifra del ejercicio anterior».

La primera teniente de alcalde y concejal de Turismo, María Espejo, ha indicado que este crecimiento constante de visitantes, unido a la excelente gastronomía local y a la amplia oferta de eventos que se celebran a lo largo del año, «consolidan a Jaén como un destino turístico cada vez más atractivo».

Cumbre

En este contexto, ha destacado la próxima celebración en la ciudad de la 8a Cumbre Mundial de Agencias de Viajes, que tendrá lugar del 4 al 7 de noviembre. En ella participarán un centenar de representantes de agencias de viajes procedentes de países como Canadá, Sudáfrica, Chile, Colombia, México, Italia y Reino Unido.

«Este importante encuentro contribuirá a revitalizar la economía local y dinamizar el sector turístico de Jaén, reforzando su posición en el mapa internacional de destinos turísticos», ha subrayado la concejal de Turismo.