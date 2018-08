Castillo deja de pagar a su plantilla para presionar al Ayuntamiento Parada de autobús urbano en el Campus, en la capital jienense. / IDEAL Los trabajadores solicitan una reunión con el concejal tras anunciarles la empresa de los autobuses que la deuda municipal supera el millón de euros JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 7 agosto 2018, 02:47

«Que no paga, que dice que no tiene dinero». La frase es del presidente del comité de empresa de Autobuses Castillo, Juan Balbín, y se refiere al empresario de la concesionaria del servicio de autobuses urbanos de la capital jienense. No es la primera vez que los trabajadores se ven entre la espada y la pared y que, como en anteriores ocasiones, solicitarán una reunión con los responsables municipales, a ser posible con los concejales de Transportes y Hacienda, Juan Carlos Ruiz y Manuel Bonilla, respectivamente, para que intenten reducir la deuda municipal con la empresa, que según esta supera el millón de euros.

«Realmente, el empresario es Castillo y a mí me tiene que pegar la empresa, pero esta dice que si ella no cobra, no tiene liquidez para pagar las nóminas», añade el presidente del comité, quien ayer se reunió con la dirección de la empresa y los responsables de Transportes de UGT Jaén y Andalucía, Almudena Calderón y Manuel Romero.

«En esta reunión - añadieron en un comunicado - , se ha puesto en conocimiento de los trabajadores la dificultad que tiene la empresa en tesorería y que posiblemente este problema conlleve a la imposibilidad de que se puedan abonar las nóminas del mes de julio». En realidad, aún están en plazo, pues la empresa suele abonarlas entre los días 6 y 10 del mes siguiente, pero existe el anuncio verbal de no hacerlo. «Lleva desde hace una semana diciendo que no vamos a cobrar», apunta Balbín.

«Necesitamos que se nos abonen las nóminas para poder vivir», agregó el comunicado de UGT y el comité de empresa. «No vamos a permanecer pasivos si no se nos abonan nuestros emolumentos en los tiempos y forma habituales», advierten.

Por eso, lo primero será pedir hoy, a través del Registro General del Ayuntamiento, una reunión urgente «para intentar desbloquear el problema», a la vez que han comunicado a la empresa que si se retiene la nómina, los trabajadores tomarán las medidas «oportunas» y que estén amparadas por la ley, en defensa de sus «legítimos intereses».