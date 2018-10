Los caseteros se sienten «muy decepcionados» Los caseteros jienenses han protestado hoy en el Ferial. / LIÉBANA Una cuadrilla de la empresa que instala las carpas trabaja a destajo con la Feria ya empezada JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 12 octubre 2018, 21:11

Afirman llevar cuatro años viendo el progresivo deterioro del Ferial y quejándose en privado, pero han dicho basta. La Asociación de Caseteros 'La Fiesta' de Jaén ha protestado este viernes, primer día de Feria tras su ampliación al día del Pilar, contra la «marginación» que dicen sufrir por parte del Ayuntamiento. «Nos sentimos muy decepcionados y engañados», afirma su presidente, Alberto Palomo, en referencia a que cuando pagaron las tasas, en la primera quincena de junio, a razón de 3.500 euros por cada módulo, no les dijeron que se iba a promocionar tanto la feria de día en el centro de la ciudad, ni la ampliación del horario de cierre de los establecimientos ni la programación de actividades en el barrio del Bulevar durante estos días. «Si nos lo hubieran dicho entonces, nos habríamos reunido los caseteros y habríamos decidido si montábamos o no las casetas», apunta.

Limpieza de la tarima de madera por los propios caseteros. / LIÉBANA

Alberto Palomo afirma que solo ven «trabas» para trabajar en la Feria de San Lucas y tasas muy altas, que hacen que el espacio vacío en la zona de las casetas no pare de crecer. «Los caseteros intentamos ofrecer un producto y un servicio de calidad para poder competir con la Feria en el centro, pero si no organizan actividades en el Ferial y no tenemos unas instalaciones adecuadas, no podemos competir», añade. El secretario de la asociación, Gabriel Soria, pone como ejemplo la escasa actividad de la enorme caseta municipal, Jaén Arena, la inexistente promoción de la caseta sin alcohol o la negativa a que los caseteros ayuden a gestionar el espacio del botellón.

Trabajos de montaje en el Ferial mientras en otra caseta preparan la comida. / LIÉBANA

En cuanto a las instalaciones, las carpas que instala la empresa adjudicataria cada vez tiene más deficiencias: lonas sucias y en algunos casos rotas, pavimento de madera también sucio e incompleto, dificultades de accesibilidad en algunos casos, aseos con desperfectos (puertas, manivelas, espejos, etcétera) que reparan los propios caseteros, desagües de las cubiertas que vierten en el interior de las casetas y, sobre todo, retraso en su montaje. De hecho, un elevado número de operarios de Fersa trabajaba esta mañana contrarreloj para arreglar aquello que habían pedido los caseteros y vallar los módulos vacíos para evitar que se convierten en meaderos al aire libre junto a las casetas. También se observaba esta mañana la instalación de aseos portátiles en la zona de botellón, pese a que anoche ya hubo concentración de jóvenes.

«Es una falta de previsión total, no de voluntad porque al final muchas cosas se solucionan, aunque sea tarde», ha añadido el presidente de los caseteros, que echa en falta una mayor interlocución con la concejalía, pues solo la tienen con los técnicos municipales. 'La Fiesta' insiste en pedir al Ayuntamiento que decida qué modelo de Feria de San Lucas quiere. «No podemos compararnos con Málaga, que tiene dos ferias, una en el centro o otra en el Ferial. Jaén no tiene tanta gente», apunta Soria. «Esto es insostenible, cada vez hay más empresarios que no montan caseta porque a la gente le estás poniendo la Feria en la puerta de su casa», concluye Palomo.