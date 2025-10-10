Casetas «completas» para las comidas en los días grandes y «al 80%» el resto de la feria

Buenas expectativas. Todo listo para que las casetas comiencen a servir mesas en el recinto ferial a partir de este viernes cuando San Lucas se ... encenderá para dar la bienvenida a una feria que durará diez días (del 10 al 19 de octubre). Los caseteros creen que será una edición «que dejará importantes números» si se tiene en cuenta las reservas previas para estos días. Según confirma Antonio Cabeza, presidente de la Asociación de Caseteros, los días grandes (viernes y sábado) las reservas «están prácticamente al cien por cien en la mayoría de casetas».

Además, en el resto de jornadas, de domingo a jueves, muchas de las casetas están en torno «al 80 por ciento» a la hora de la comida. «Son datos muy positivos por lo que creemos que será una feria que superará las cifras de años anteriores», desea el presidente del colectivo.

El número de empresarios es muy similar al del pasado año, con 71 casetas y casi 40 empresarios, ya que algunos ocupan varios módulos. Además, para la primera jornada, la de este viernes, tienen puesta la ilusión en una de las principales novedades de la edición, la iniciativa 'DesTapa el Ferial', una propuesta subvencionada por los caseteros y feriantes a través de la cual se repartirán 1500 invitaciones para disfrutar de un botellín con una tapa de arroz en la barra situada en el Paseo Central del ferial 'Alfonso Sánchez Herrera'.

Tendrá lugar desde las 13:00 a las 15:00 horas. Además, también incluye un precio especial para los carruseles, un 2x1 del que se podrá disfrutar de 15:00 a 18:00 horas ese mismo día.

Malestar

A pesar de las perspectivas que presenta San Lucas, la feria comienza con malestar para los caseteros que muestran su disconformidad con el alcalde, Julio Millán, al considerar que «está incumpliendo la promesa que firmó en 2018». «Nos aseguró que durante la feria no se harían otras actividades en la ciudad para fomentar que la ciudadanía disfrutara del ferial y ahora nos encontramos que este sábado hay una espetada en el Gran Eje», lamenta Cabeza.

Así, lamenta que «sea la primera edición desde entonces que no se respeta». «Además, la nueva iniciativa, 'DesTapa el Ferial', ha sido sufragada por los caseteros mientras que se pagan otras por parte del Ayuntamiento en la misma fecha, con lo sencillo que era posponerla un par de semanas», sentencia.