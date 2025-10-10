Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos operarios montan una caseta en el recinto ferial. J. J.
Preparativos

Casetas «completas» para las comidas en los días grandes y «al 80%» el resto de la feria

Los empresarios están molestos por el «incumplimiento del alcalde de su promesa de no hacer actividades fuera del ferial durante San Lucas»

Manuela Millán

Manuela Millán

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:58

Comenta

Buenas expectativas. Todo listo para que las casetas comiencen a servir mesas en el recinto ferial a partir de este viernes cuando San Lucas se ... encenderá para dar la bienvenida a una feria que durará diez días (del 10 al 19 de octubre). Los caseteros creen que será una edición «que dejará importantes números» si se tiene en cuenta las reservas previas para estos días. Según confirma Antonio Cabeza, presidente de la Asociación de Caseteros, los días grandes (viernes y sábado) las reservas «están prácticamente al cien por cien en la mayoría de casetas».

