Carmen Espín, Micaela Navarro y Clece, en los Premios Meninas

El próximo 28 de noviembre será el acto de entrega de los XIII Reconocimientos y Diplomas Menina

E. L.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:02

Comenta

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y a propuesta de la Delegación y Subdelegaciones del ... Gobierno en Andalucía, celebrará el próximo 28 de noviembre el acto de entrega de los XIII Reconocimientos y Diplomas Menina en Sevilla con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a personas, proyectos e instituciones andaluzas que han destacado por su lucha contra cualquier forma de violencia machista.

