Carmen Crespo urge a reforzar el pastoreo en montes públicos «El futuro de nuestro medio rural pasa por mantener vivo el territorio, con silvicultura y ganadería extensiva», subrayó la eurodiputada

La eurodiputada y portavoz de Agricultura del PP en el Parlamento Europeo, Carmen Crespo, urgió este viernes a adoptar medidas para reforzar el pastoreo en los montes públicos de España, «esencial» tanto para garantizar el relevo generacional como para prevenir incendios forestales.

«El futuro de nuestro medio rural pasa por mantener vivo el territorio, con silvicultura y ganadería extensiva», subrayó en Jaén, donde mantuvo encuentros con alcaldes y coordinadores de área del partido en la provincia y con responsables de COAG.

Tras criticar las «insuficientes» ayudas del Ejecutivo central frente a los incendios de este verano, puso como ejemplo a seguir la experiencia del municipio jiennense de Santiago-Pontones, «referente» en la prevención de fuegos y en la revitalización de las zonas rurales a través del pastoreo conducido, según ha informado el PP.

La eurodiputada defendió la extrapolación de este «proyecto estrella», puesto en marcha conjuntamente por la Junta de Andalucía y COAG en la provincia jiennense, al considerar que «es la fórmula idónea para que haya posibilidades en el campo».

«Tenemos siete millones de hectáreas de monte público en nuestro país, 1,2 millones en Andalucía, lo que tenemos que hacer es dar capacidad a través de las administraciones para que la ganadería extensiva se pueda establecer con jóvenes ganaderos, hombres y mujeres, en las zonas rurales de España», afirmó.

En este sentido, señaló su importancia para «ofrecer posibilidades» al relevo generacional, defendiendo que el FEGA tendrá que dar los derechos a los jóvenes que se abran camino en los montes con este pastoreo conducido».

Se trata, a su juicio, de «una de las medidas estrella para limitar el combustible en el campo: dejar que la ganadería extensiva y el pastoreo conducido se extiendan por los montes de España». Por ello, ha pedido que todas las administraciones se involucren, desde las locales y autonómicas al Gobierno central.

Respecto a la Política Agraria Común (PAC) y tras apuntar que Jaén sería «una de las provincias más castigadas» de mantenerse el planteamiento actual, exigió al Gobierno de España que actúe con contundencia y con las herramientas que tiene a su disposición: «Bloqueando en el Consejo de la UE una PAC que recorta las ayudas y es muy lesiva para el campo andaluz y español».

Y es que, según añadió, hay «dificultades muy graves en el campo y es el momento de que los gobiernos se echen para adelante, el que sea». Igualmente, pidió «más unión» y no hacer un uso partidista de la situación. «La PAC no es una política al uso que pueda enfrentar a los partidos políticos porque el campo es quien asegura la soberanía alimentaria, que parece que se nos ha olvidado lo que ocurrió con pandemia», subrayó.