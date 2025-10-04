Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carmen, en el centro, con su familia, venidos desde Almería. Fotos: E. L.

Carmen, 90 años: «Venimos expresamente a ver al Cristo de Cazorla»

De toda la provincia, de varios puntos de Andalucía, incluso del país se juntan para ver la procesión Magna en Jaén

Enara López de la Peña

Jaén

Jaén

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:56

Comenta

El asombro y la curiosidad se mezcla entre los presentes. Frases como «nunca he visto al Abuelo» o «¿Y ese cuadro?», además de varios «qué ... Virgen tan preciosa» se repiten de boca en boca que aprovechan la presencia de las veinte imágenes llegadas de diversos puntos de la provincia de Jaén para observarlas y admirarlas en pleno centro de la capital jienense, para la procesión Magna.

