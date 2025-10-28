Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Colas en el Centro de Día Santa Clara. Cáritas

Cáritas «no da abasto» y hay temporeros durmiendo en las calles de Jaén

Saturación ante la llegada de personas para trabajar en el campo, con albergues que no abrirán hasta el 17 y 21 de noviembre

E. L.

Martes, 28 de octubre 2025, 16:37

Comenta

Cáritas ha constatado que ya hay en Jaén temporeros que llegan en busca de trabajo en la recogida de la aceituna «durmiendo en la calle ... ante la falta de un lugar donde pernoctar». Por ello, ha reclamado a las administraciones competentes que den respuesta a la situación, garantizando «el trato digno que toda persona merece».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por realizar tocamientos sexuales a una mujer en la calle en Jaén
  2. 2 El hospital
  3. 3 La fusión de los coches de época y el coleccionismo concitan un gran interés en Andújar
  4. 4 Un endocrino alerta del gran error de desayunar tras las 9 de la mañana: «La hormona del estrés»
  5. 5 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  6. 6 El emblemático Palacio de Justicia de Andújar experimenta mejoras
  7. 7 El colegio Jesús María no abrirá este martes «para evitar riesgos»
  8. 8

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18:35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  9. 9 Cortada hasta el 2 de noviembre la A-6104 en Baeza por obras
  10. 10 Cerrado el colegio Jesús y María de la capital por un problema en el edificio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cáritas «no da abasto» y hay temporeros durmiendo en las calles de Jaén

Cáritas «no da abasto» y hay temporeros durmiendo en las calles de Jaén