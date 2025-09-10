Caravana de protesta en Jaén para exigir la reducción de la jornada laboral Los sindicatos UGT y CCOO han salido a la calle con sus vehículos para protestar por el rechazo de esta medida en el Congreso de los Diputados

Jesús Jiménez Jaén Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:04 Comenta Compartir

Una cantidad considerable de vehículos, con las banderas de los sindicatos UGT Y CCOO, han salido este miércoles a las calles de Jaén para formar una caravana de protesta para exigir la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin merma salarial.

La movilización ha coincidido con la votación en el Congreso de la norma, que beneficiaría a más de 13 millones de trabajadores en España, a 1 millón en Andalucía y unos 200.000 en nuestra provincia, pero que salvo sorpresa mayúscula será rechazada por la tarde.

Desde ambos sindicatos aseguran que reducir la jornada a 37,5 horas es «repartir empleo, ganar salud, avanzar en igualdad, cuidar el planeta y dignificar el trabajo». Por ejemplo, aseveran que repartir empleo también significa repartir oportunidades, mientras que también «reduce el estrés, con menos accidentes y más descanso».

Según los sindicatos también aseguran que afectaría a la igualdad real, permitiendo avanzar hacia la corresponsabilidad en los cuidados y reducir la brecha de género. Otro motivo es el medioambiente, «pues reduciría, desplazamientos, menor consumo energético y reducción de emisiones».