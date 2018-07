Jaén capital solicita subvención para invertir en el casco histórico de la mano de los vecinos El pleno ordinario de julio en el Ayuntamiento de Jaén abordó el Olivo Arena y la mejora de los barrios del casco histórico. / IDEAL JeC reprocha que el Olivo Arena se haga fuera del casco urbano y el PSOE critica el retraso en la licencia para el hospital, firmada ya según el alcalde JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 20 julio 2018, 00:50

Pleno veraniego y ligero, con más consensos de los habituales y de desear un pronto restablecimiento de la concejala socialista Mercedes Gámez, así como unas buenas vacaciones para todos. Tan escueto en su orden del día que uno de los asuntos principales llegó por vía de urgencia y a raíz, según el PSOE, de una moción que este grupo presentó y que no se vio porque existe la costumbre de aligerar los plenos de julio y diciembre y el gobierno del PP y sus aliados rechazaron la urgencia de las mociones presentadas por la oposición.

En concreto, la corporación municipal de Jaén aprobó por unanimidad presentar la solicitud al Programa de Regeneración Urbana, por el que puede recibir hasta 800.000 euros y que la Junta financia en un 80%, para destinarlo al casco histórico, incluido el barrio de San Felipe, que era el que ayer proponía el PSOE. Los proyectos y los barrios se decidirán después mediante un proceso de participación ciudadana, extremo que la oposición celebró para evitar rechazos como el reciente con la reforma de la plaza del Deán Mazas.

Jaén en Común (JeC) lamentó la precipitación y que no se concretara más. El plazo termina el día 16 de agosto, aunque hasta después no se prevén nuevos plenos. La concejala de Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas (PP), contestó que ayer solo se facultaba al alcalde para que el Ayuntamiento se presente a la convocatoria de este «pequeño DUSI», como lo denominó.

Participación Ciudadana

El PSOE dijo que iba en línea con las dos mociones que había presentado: mejorar la accesibilidad en el barrio de San Felipe y que se reúna el Consejo de Local de Participación Ciudadana cada vez que se tomen decisiones urbanísticas importantes.

«El PSOE ha conseguido que el equipo de gobierno del PP haya acelerado la petición de ayudas en el marco del Programa de Regeneración Urbana de la Junta», dijo en un comunicado. «Lo importante es que el PP haya escuchado la petición del PSOE y decida ocuparse de los vecinos del casco antiguo», añadió la edil África Colomo, a favor de que se beneficien no solo los vecinos de San Felipe y de un proceso participativo en la ciudad. «Por ahí va bien, por el interés general de los vecinos», apostilló.

Pabellón deportivo

Por su parte, el portavoz de JeC, Manuel Montejo, reprochó al alcalde, Javier Márquez (PP), que la ubicación del pabellón Olivo Arena en Ifeja no es la más idónea y que le corresponde a la ciudad y a su ciudadanía decidir, y no al presidente de la Diputación, Francisco Reyes. «El Ayuntamiento no debería ceder a las pretensiones de la Diputación solo porque sea quien pone el dinero (la Junta pone la otra mitad), ya que incluso la propuesta original del alcalde ha sido descartada». Y dijo temer que se repita la experiencia del estadio de La Victoria, «una instalación infrautilizada por estar en las afueras». Y habló de tener en cuenta las consecuencias de una nueva sentencia de anulación del PGOU de la ciudad, pues fueron varios los recursos presentados en su día.

El alcalde contestó que su propuesta inicial de hacerlo en el Bulevar era para un pabellón con 2.500 localidades, pero el Olivo Arena tendrá 7.000 y no es posible meter tal volumen en un barrio. Además, negó la mayor al recordar que la capital pone su parte en el proyecto, como son los terrenos, por lo que la decisión fue conjunta y no impuesta.

La edil socialista Colomo añadió que el nuevo pabellón permitirá ampliar las instalaciones de Ifeja y que la inversión de la Diputación se justifica en que se trata de un pabellón de carácter provincial.

En este sentido, ayer se aprobó la reversión al Ayuntamiento de los terrenos que en su día cedió al Consorcio para el Desarrollo de la Provincia, con el fin de ponerlos a disposición de la Diputación para la construcción del pabellón.

No fue el único punto de acuerdo entre PP y PSOE. También lo hubo en la aprobación de un convenio con el tribunal administrativo de recursos contractuales de la Diputación. El concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, esgrimió la falta de personal facultado para ello, mientras llega la RPT y de la oferta de empleo público que espera para el próximo otoño. JeC desconfió de que otra administración ajena al Ayuntamiento intervenga en materia de recursos especiales, reclamaciones y cuestiones de nulidad. Bonilla contestó que confía en la imparcialidad y el carácter técnico de estos servicios.

Obras en el hospital

La 'entente cordiale' mostrada ayer por los dos principales grupos se resintió con el tema de las obras en la sexta planta del hospital Neurotraumatológico (antiguo Princesa). El PSOE preguntó por el retraso en la concesión de la licencia municipal y el alcalde contestó que una ya estaba concedida y la otra tramitándose. El portavoz socialista, Manuel Fernández, replicó tras el pleno que no era así, que la que afecta a cientos de pacientes se retrasa porque el Ayuntamiento ha pedido «trámites innecesarios», como un informe a Cultura, y lamentó que el alcalde «no mida las consecuencias de ese retraso» para la atención hospitalaria.

En ruegos y preguntas, la oposición preguntó por la calle peatonal de Loma del Royo, el plazo de ejecución de las obras de Deán Mazas (tres meses), los problemas con la recogida de la basura o la mala imagen que ofrecen los grandes maceteros con plantas secas sobre las vías del tranvía y que el alcalde dijo ayer que ya habían empezado a quitar.