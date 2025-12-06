Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ambiente en Roldán y Marín. Fotos: M. Millán
Lleno en las calles

La capital recibe con muchas ganas una nueva Navidad

El centro se llena de jienenses y visitantes para ver las luces, los conciertos o el mercadillo que protagonizan el Puente

Manuela Millán

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:36

Comenta

Sí, es Navidad aunque todavía queden unos días para las tradicionales cenas. El Puente de diciembre es el momento preferido de muchos hosteleros que ven ... sus terrazas llenas de jienenses y visitantes que se pasean por el centro de la ciudad para ver las recién inauguradas luces, disfrutar del espectáculo de Roldán y Matín o de algunos de los conciertos. Una oferta que ha llenado las calles y hace casi imposible el trayecto en algunos puntos de la ciudad, especialmente del centro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y un herido tras volcar una furgoneta en la A-44 a la altura de Campillo de Arenas
  2. 2 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  3. 3

    Refuerzan la vigilancia policial en Norte por los disparos a los autobuses
  4. 4 Moreno le recuerda al Gobierno que Andalucía «aprueba cada año los presupuestos»
  5. 5 Arranca una campaña de vigilancia del patinete eléctrico por Andújar
  6. 6 Villancicos, nieve y un mar de luces: así enciende Jaén su Navidad
  7. 7 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  8. 8 El cartel del octavo centenario describe la esencia de la fe mariana y popular
  9. 9 El PSOE apela al espíritu de consenso de la transición
  10. 10 Cuando las limitaciones se tornan en inmensas capacidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La capital recibe con muchas ganas una nueva Navidad

La capital recibe con muchas ganas una nueva Navidad