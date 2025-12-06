La capital recibe con muchas ganas una nueva Navidad

Sí, es Navidad aunque todavía queden unos días para las tradicionales cenas. El Puente de diciembre es el momento preferido de muchos hosteleros que ven ... sus terrazas llenas de jienenses y visitantes que se pasean por el centro de la ciudad para ver las recién inauguradas luces, disfrutar del espectáculo de Roldán y Matín o de algunos de los conciertos. Una oferta que ha llenado las calles y hace casi imposible el trayecto en algunos puntos de la ciudad, especialmente del centro.

La plaza del Pósito ha acogido este sábado la actuación de Fernando Moreno, mientras que minutos más tarde daba comienzo, en Bernabé Soriano, el concierto de Marta Jiménez. Del mismo modo, se han celebrado otro conciertos en la plaza de San Ildefonso, de Ramón 'El Cherry' acompañado de la guitarra de José 'el Torro'.

Mientras, la lonja del Palacio Provincial también es un trasiego de espectadores que pasan a ver el Belén o hay quienes prefieren hacer parada para merendar churros en un sábado navideño, pero cálido. Unas temperaturas que también animan a visitar el mercado de la plaza de la Constitución, que desprende aroma a garrapiñadas, a flores y sí, a una nueva Navidad en la ciudad de Jaén.

Con la llegada de estos días festivos se da paso a unas nuevas fiestas y a una programación que traerá teatro, conciertos y otros espectáculos hasta el próximo 6 de enero, cuando las fiestas culminen con la visita de los Reyes Magos.