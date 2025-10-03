La capital recibe doce millones de los Edil, una de las cifras más altas de Andalucía

Manuela Millán Viernes, 3 de octubre 2025, 19:21 | Actualizado 19:41h. Comenta Compartir

Barrios, patrimonio y Correos, algunos de los principales proyectos que llegarán a la capital con los Edil. El Ayuntamiento de Jaén recibirá doce millones (catorce en total con la cofinanciación, que es del 15% para las entidades locales) procedente de los Fondos EDIL, una de las ciudades que más ayudas tendrá de Andalucía. El objetivo de la capital será «llevar a cabo proyectos que vienen a equilibrar y cohesionar socialmente esta ciudad», en palabras del alcalde de la ciudad, Julio Millán, que estuvo en el acto centrado en estos fondos en el que ha participado la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes.

Estos fondos cubren tres aspectos «esenciales» para Jaén: la Sostenibilidad, la innovación para hacer de Jaén una Smart city y el avance en la cohesión social. «Son los Edil de la educación pública para atender nuestros colegios; del comercio tradicional porque nos permite dar un impulso a este sector; del cuidado del Patrimonio; de los barrios desfavorecidos; son los Edil con los que Jaén gana un futuro mejor en todos los aspectos», ha resumido Millán. Además, ha subrayado que «están preparados».

Principales proyectos

Uno de los proyectos pendientes de concretar es el de la plaza de la Constitución, con un presupuesto de 1,5 millones. Aunque el Ayuntamiento tenía previsto financiarlo a través del convenio que tiene con la Diputación, estaban condicionados por los fondos Edil para ampliarlo a otras calles como Virgen de la Capilla, por lo que ahora podrá ser más ambicioso e impulsar el soterramiento de esta calle y la mejora de las vías aleadañas.

Del mismo modo, otra iniciativa que el equipo de Millán tiene como prioridad en este mandato y que irá ligado a los fondos Edil es «la adaptación del edificio de Correos a sede administrativa municipal». Tras anunciarse la posibilidad de convertir la sede actual del Ayuntamiento en un hotel, que por el momento no se hará, se anunció un acuerdo con Correos para trasladar muchas de las áreas municipales a este edificio en los Jardinillos, para que el que se necesitaba una financiación que cubriera el proyecto y que ya podrá ser una realidad.

Por otro lado, el alcalde ha señalado que estos fondos vienen a financiar proyectos como los que se pretenden llevar a cabo en los barrios de Peñamefécit y el Polígono de El Valle, otros estratégicos en el centro histórico como la recuperación de San Miguel, el entorno de la plaza de Santiago y «otros que son compromiso de este equipo de Gobierno como la recuperación de Los Cañones, el arreglo de la muralla o medidas para fortalecer el comercio del centro de la ciudad».

«Aliados»

En su intervención, Millán ha valorado que el Gobierno de España es «un aliado también en lo financiero en base a las medidas de alivio que permiten una moratoria de diez años en las obligaciones derivadas de los préstamos y que en el caso de la capital permite pasar de pagar trece millones de euros anuales a uno». «Un balón de oxígeno para las corporaciones municipales junto con el incremento de la PIE, un 48%, de 29 a 43 millones de euros anuales», ha subrayado.

Un papel que ha confrontado al de la Junta de Andalucía, «dilatando el en tiempo proyectos». «Es octubre y la Junta prometió al anterior Gobierno del PP en el Ayuntamiento, en aras a un pacto que hizo aguas por inconsistente, la friolera de 500.000 euros para ayudar a cofinanciar los Edil y que están consignados en los presupuestos de este año. Aún los estamos esperando», lamenta.