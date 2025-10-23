La capital tendrá 71 parquímetros nuevos para la zona azul, que aumenta a más de mil plazas
El Ayuntamiento de Jaén impulsa la licitación que incluye el sistema de denuncias por un importe de más de un millón de euros
Jueves, 23 de octubre 2025, 23:10
La nueva y ampliada zona azul empieza a dar sus primeros pasos en la capital. Tal y como se anunció en el mes de mayo, ... el Ayuntamiento quiere impulsar la nueva zona azul de la ciudad antes de que acabe el año. Las plazas son 537 actualmente, a las que se sumarán unas 847, lo que supondrá un total de 1.384 aparcamientos en zona azul a lo largo de toda la ciudad.
Para ello, se ha puesto en marcha la licitación del contrato de suministros de los parquímetros. Serán un total de 71 nuevas máquinas, más tres adicionales para repuestos. El objetivo es sustituir las actuales por las nuevas que incluyen más y mejores servicios. Por ello, también está previsto en el contrato, la retirada de los 31 parquímetros que actualmente están instalados en para prestar este servicio. Además, se incluye la retirada, transportes, eliminación y destrucción de las señalas verticales existentes en la zona azul, junto con la instalación de las nuevas señales necesarias para la delimitación de la zona azul y la pinturas de las plazas.
Otro aspecto importante que se desglosa dentro de la nueva licitación es el suministro y puesta en funcionamiento del sistema de denuncias para quienes quieran 'esquivar' las máquinas. Asimismo, se engloba también los softwares necesarios para impulsar el sistema de aparcamientos. Este contrato, cuya licitación pueden optar las empresas durante un plazo de dos meses, impulsado por la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios Municipales, Epassa, cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros y con una duración de cinco años para el desarrollo integral de la zona azul en la ciudad.
Detalles
Con respecto a los parquímetros, serán un total de 71 unidades que deberán estar centralizados en una plataforma de gestión telemática. Los expendedores a suministrar serán de última generación y de «reconocida y contrastada calidad».
Los medios de pago será con un dispensador de monedas que estará protegido contra ataques vandálicos. Debe admitir monedas de 5, 10, 20, 50 céntimos de euro y de uno y de dos euros. También tendrá la opción de lector de tarjetas bancarias. Tendrán previsto el descuento automático de los períodos gratuitos, y la posibilidad de anulación en caso de equivocación antes de la emisión del resguardo. Indicarán la hora de fin de estacionamiento autorizado a medida que se introduzcan las monedas, manteniendo en el visor la hora actual.
Por otro lado, deberá entregar un ticket que acredite el suplemento de pago por exceso de tiempo contratado, determinado por la correspondiente Ordenanza Municipal, que permitirá la retirada del boletín de denuncia.
Las multas
La empresa adjudicataria tendrá que entregar las denuncias en la dependencia de Epassa o del Ayuntamiento de Jaén que tramite los expedientes sancionadores con periodicidad diaria en método y formato compatible con el sistema Informático propio.
Además, las denuncias deberán ir acompañadas de las instantáneas fotográficas y de otros elementos probatorios (en los que quede evidenciado el hecho denunciado), para incorporación posterior al expediente y como prueba, dejando constancia de dicha circunstancia en la denuncia.
Renovación, veinte años después, del sistema de aparcamientos
Pleno del mes de mayo, el Ayuntamiento aprueba la actualización de la zona azul y su actualización después de casi veinte años y a pesar de las críticas de algunos barrios, más concretamente del Bulevar. La decisión supone doblar el número de plazas de zona azul de estacionamiento en la ciudad, que pasarán de 500 a unas 1.000, y se actualizarán las tasas con un incremento que oscila entre los diez y los 45 céntimos.
El pleno de ese mes aprobó la mejora de la zona de estacionamiento regulado, con bonos para residentes y garantía de sostenibilidad con rotación para el comercio y la hostelería, además de una garantía para quienes viven en zonas con intensidad y presión en el estacionamiento. Los votos favorables del equipo de Gobierno (PSOE-JM+) y del PP dieron luz verde a la actualización del sistema, apoyado por dos dictámenes del Consejo Económico y Social (CES) de la ciudad de Jaén para que zonas sensibles comerciales, sanitarias o de servicios puedan garantizar un mejor acceso.
La ampliación también incluye una subida de los precios en las tarifas por tiempos, que hasta ahora era la más baja de las capitales andaluzas. El incremento oscila entre los diez y los cuarenta y cinco céntimos. De esta forma, de los treinta céntimos que suponían hasta ahora estacionar durante veinte minutos, ahora el precio por el mismo tiempo será de cuarenta.
Otro de los objetivos, según explicó el concejal de Epassa, Francisco Lechuga, es «el impacto positivo de esta rotación», que facilita el acceso de potenciales clientes a comercios, cafeterías y servicios en el centro y zonas comerciales y también índice en la mejora de la Zona de Bajas Emisiones al reducir el tráfico inducido por la búsqueda de aparcamiento y las dobles filas que también afectan a quienes viven en zonas tensionadas. Desde el Ayuntamiento se recordó que ya funciona la aplicación móvil ElParking, que devuelve el dinero por el tiempo de estacionamiento no disfrutado y se puede renovar hasta las dos horas desde cualquier punto por muy alejado que esté del vehículo.
