La capital tendrá 71 parquímetros nuevos para la zona azul, que aumenta a más de mil plazas

La nueva y ampliada zona azul empieza a dar sus primeros pasos en la capital. Tal y como se anunció en el mes de mayo, ... el Ayuntamiento quiere impulsar la nueva zona azul de la ciudad antes de que acabe el año. Las plazas son 537 actualmente, a las que se sumarán unas 847, lo que supondrá un total de 1.384 aparcamientos en zona azul a lo largo de toda la ciudad.

Para ello, se ha puesto en marcha la licitación del contrato de suministros de los parquímetros. Serán un total de 71 nuevas máquinas, más tres adicionales para repuestos. El objetivo es sustituir las actuales por las nuevas que incluyen más y mejores servicios. Por ello, también está previsto en el contrato, la retirada de los 31 parquímetros que actualmente están instalados en para prestar este servicio. Además, se incluye la retirada, transportes, eliminación y destrucción de las señalas verticales existentes en la zona azul, junto con la instalación de las nuevas señales necesarias para la delimitación de la zona azul y la pinturas de las plazas.

Otro aspecto importante que se desglosa dentro de la nueva licitación es el suministro y puesta en funcionamiento del sistema de denuncias para quienes quieran 'esquivar' las máquinas. Asimismo, se engloba también los softwares necesarios para impulsar el sistema de aparcamientos. Este contrato, cuya licitación pueden optar las empresas durante un plazo de dos meses, impulsado por la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios Municipales, Epassa, cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros y con una duración de cinco años para el desarrollo integral de la zona azul en la ciudad.

Detalles

Con respecto a los parquímetros, serán un total de 71 unidades que deberán estar centralizados en una plataforma de gestión telemática. Los expendedores a suministrar serán de última generación y de «reconocida y contrastada calidad».

Los medios de pago será con un dispensador de monedas que estará protegido contra ataques vandálicos. Debe admitir monedas de 5, 10, 20, 50 céntimos de euro y de uno y de dos euros. También tendrá la opción de lector de tarjetas bancarias. Tendrán previsto el descuento automático de los períodos gratuitos, y la posibilidad de anulación en caso de equivocación antes de la emisión del resguardo. Indicarán la hora de fin de estacionamiento autorizado a medida que se introduzcan las monedas, manteniendo en el visor la hora actual.

Por otro lado, deberá entregar un ticket que acredite el suplemento de pago por exceso de tiempo contratado, determinado por la correspondiente Ordenanza Municipal, que permitirá la retirada del boletín de denuncia.

Las multas

La empresa adjudicataria tendrá que entregar las denuncias en la dependencia de Epassa o del Ayuntamiento de Jaén que tramite los expedientes sancionadores con periodicidad diaria en método y formato compatible con el sistema Informático propio.

Además, las denuncias deberán ir acompañadas de las instantáneas fotográficas y de otros elementos probatorios (en los que quede evidenciado el hecho denunciado), para incorporación posterior al expediente y como prueba, dejando constancia de dicha circunstancia en la denuncia.