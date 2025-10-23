Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel donde se anuncia el horario de la zona azul, en la actualidad, antes de renovarlo. IDEAL
Epassa

La capital tendrá 71 parquímetros nuevos para la zona azul, que aumenta a más de mil plazas

El Ayuntamiento de Jaén impulsa la licitación que incluye el sistema de denuncias por un importe de más de un millón de euros

Manuela Millán

Manuela Millán

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:10

Comenta

La nueva y ampliada zona azul empieza a dar sus primeros pasos en la capital. Tal y como se anunció en el mes de mayo, ... el Ayuntamiento quiere impulsar la nueva zona azul de la ciudad antes de que acabe el año. Las plazas son 537 actualmente, a las que se sumarán unas 847, lo que supondrá un total de 1.384 aparcamientos en zona azul a lo largo de toda la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

