La capital no logra reducir su deuda sin ayuda externa, ni siquiera tras 7 años de austeridad Se ha elevado en 128 millones desde que entró en vigor la ley de recortes, que ha rebajado un tercio los números rojos del total de ayuntamientos del país JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 22 agosto 2018, 01:30

Como dijo 'El Gallo', lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, 'se acabó la fiesta', frase repetida por entonces. Lehman Brothers puso la imagen de la quiebra y el resto del mundo puso los 'muertos' financieros. Paro, precariedad, empobrecimiento, recortes. El Gobierno de Rajoy, acuciado por la UE como antes Zapatero por el rescate de Grecia y el hundimiento del euro, puso en marcha medidas, leyes, para reducir el déficit público e instaurar la austeridad, en ocasiones con cierta sobredosis sobre las débiles y dependientes economías mediterráneas.

En 2013 aprobó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, apoyada en la sacralizada estabilidad presupuestaria con la que PSOE y PP aprobaron en 2011 la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución. La 'normativa de Montoro', como la llama el concejal de Hacienda jienense, Manuel Bonilla, que obligaba a reducir costes, personal y servicios, a eliminar duplicidades, suprimir empresas municipales deficitarias o a favorecer la iniciativa privada. Todo ello con el objetivo de no gastar más de lo que se ingresa y reducir la deuda pública, a pesar de la insuficiente financiación de los ayuntamientos, tantas veces dicha y nunca hecha.

Precedentes jienenses

El Ayuntamiento de Jaén se había adelantado a la ley con la llegada de José Enrique Fernández de Moya (PP) a la alcaldía en 2011, que decretó el fin de fiesta y abrazó la austeridad, salvo excepciones, alguna en sede judicial en estos momentos. El final de los ingresos del 'ladrillo' fue antes, con Carmen Peñalver (PSOE) de alcaldesa con IU (2007-2011), si bien entonces contó con la abundancia de los fondos anticrisis (Planes E, Proteja, etcétera) y con las inversiones de otras administraciones. Cuando la ficción se disipó, quedó la cruda realidad de un ayuntamiento con un enorme déficit estructural y una deuda galopante. En realidad, la ficción surgió antes, en los últimos años del alcalde Miguel Sánchez de Alcázar (PP), cuando no pocas actividades y concejalías tenían que esperar a que los concejales de Urbanismo de turno hicieran caja gracias el boom de la construcción. La metáfora de estos tiempos fue la auditoría externa encargada al llegar por el gobierno de Peñalver y que no llegó a ver la luz porque no hubo dinero para pagarle a la empresa que la hizo.

Menos cebollas

Las medidas de Rajoy, que comenzaron en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el rescate de la banca solicitado por España a la UE, surtieron el efecto que se buscaba en los ayuntamientos, que tras cinco años de recortes y grandes sacrificios han reducido un tercio su deuda, según los recientes datos del Ministerio de Hacienda, siendo ahora las administraciones más saneadas aunque sigan siendo las peor financiadas.

Eso ha sido en conjunto, pues la receta no ha funcionado del todo en los ayuntamientos que peor estaban, como el de Jaén, que han reducido gastos y algo de personal, pero cuyos problemas estructurales requerían medidas drásticas difíciles de tomar. Así, el Ayuntamiento jienense ha aumentado su deuda viva (solo la financiera, con los bancos) hasta los 426 millones de euros, 128 millones más que en 2012, mientras el resto de consistorios españoles la ha reducido un tercio.

Per cápita y proveedores

La capital jienense se mantiene además a la cabeza de las ciudades mayores de 100.000 habitantes más endeudadas per cápita de España. Cada jienense, desde el más pequeño al más anciano, tendría que pagar 3.732 euros para enjugar dicha deuda, frente a los tres euros por ejemplo de cada bilbaíno. Y el promedio de pago a proveedores supera con creces los 500 días, cuando el plazo máximo establecido por la Ley de Morosidad es de 60 días.

¿Y por qué no se ha reducido deuda como en el resto de ayuntamientos? Por ese déficit estructural. Es decir, porque la estructura de funcionamiento del consistorio jienense hace que todos los años los gastos superen con mucho los ingresos. Aunque cada vez menos. «Mientras haya déficit (en las cuentas anuales municipales), no se podrá reducir la deuda», señala el edil de Hacienda.

Es como si una familia tuviera siempre más gastos que ingresos. Sería imposible que pudiera ahorrar para saldar deudas. Ni poco ni mucho. Nada. Es más, tendría que meterse en más cebollas para pagar las anteriores, y eso hace que deuda aumente, aunque vaya tirando.

Motivos de alivio

No obstante, Manuel Bonilla no pierde la esperanza y ha fijado para el año 2020, más o menos, que el Ayuntamiento de Jaén pueda alcanzar el equilibrio presupuestario (que no gaste más de lo que ingresa). De hecho, ese déficit se ha reducido desde los 40 millones de hace unos años a los 13 de 2017, último ejercicio liquidado. Y otro motivo de alivio es que ha sido el primer año en que se reducen las operaciones de crédito a corto plazo, debido a una mayor liquidez municipal y a la refinanciación.

Digamos que la cuerda al cuello se ha aflojado un poco a corto plazo, aunque la soga de la deuda sea más grande. El Ayuntamiento tiene ahora menos problemas para pagar las nóminas y pide menos créditos a cuenta de la recaudación de impuestos. Ha evitado la asfixia en el día a día, que era lo más urgente, a la espera de medidas extraordinarias para los ayuntamientos en quiebra, una vez demostrado que no pueden reducir su deuda ni salir a flote por sus medios.

Con Rajoy se habló de esas medidas y se creó un grupo de trabajo, pero poco más. Ahora, con Sánchez, el concejal jienense ya ha solicitado reuniones con la nueva ministra, María Jesús Montero, que como exconsejera de la Junta de Andalucía conoce de sobra la situación de ayuntamientos como el de Jaén.

«Tiene que haber mecanismos de ayuda para estos ayuntamientos, que además necesitan inversiones. Hemos hecho un esfuerzo importante en los últimos ocho años, pero no podemos salir solo por nuestros propios medios», concluye Manuel Santiago Bonilla Hidalgo.