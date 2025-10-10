Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las zonas donde se impulsan nuevos aparcamientos. IDEAL
La capital impulsará otras sesenta plazas de aparcamiento en el Emplaza

El Ayuntamiento de Jaén suma cerca de 300 nuevos estacionamientos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de que lleguen a mil en este mandato

Manuela Millán

Manuela Millán

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:50

Más plazas de aparcamiento en la capital. El Ayuntamiento de Jaén impulsa otros sesenta estacionamientos en la ciudad, que rozan los 300 en estos últimos ... meses en varios puntos. El objetivo es poner en funcionamiento durante este mandato un total de mil plazas.

