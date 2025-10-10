La capital impulsará otras sesenta plazas de aparcamiento en el Emplaza

Más plazas de aparcamiento en la capital. El Ayuntamiento de Jaén impulsa otros sesenta estacionamientos en la ciudad, que rozan los 300 en estos últimos ... meses en varios puntos. El objetivo es poner en funcionamiento durante este mandato un total de mil plazas.

La últimas llegarán tras la renuncia, que ya ha pasado por comisión, a la adscripción del aparcamiento del Centro de Servicios Empresariales Emplaza (que depende del área de Imefe) y que se cederá en en favor de la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios Municipales, Epassa, tal y como confirman fuentes municipales a este periódico. El centro Emplaza se encuentra en la calle Bedmar.

Una nueva dotación de plazas que se suma a las aprobadas en el pasado pleno, del 30 de septiembre, en el que la corporación municipal dio el visto bueno a la puesta en marcha de 93 nuevas plazas de aparcamiento en los barrios de La Glorieta y Santa Isabel. Se trata de una propuesta para acometer los trabajos en los próximos meses para habilitar 31 plazas en la calle Doctor Azpitarte y otras 62 en las instalaciones del antiguo colegio Ruiz Jiménez.

El objetivo, tal y como aclaró el Ayuntamiento, es disponer de plazas para los vecinos de estas zonas con dificultades para el estacionamiento en barrios.

Otros ya en marcha

Epassa ya ha puesto en marcha otras plazas en el parking de Los Goya, donde se deja de prestar el servicio de depósito de vehículos retirados por la grúa, lo que permitirá a los residentes de la zona disponer de más de 50 nuevas plazas en breve.

A ellas se suman las más de 130 plazas del espacio en la Avenida de Granada junto a la Policía Local que Epassa recupera para el depósito de vehículos y que podrán ser utilizadas en eventos como la propia feria de San Lucas, entre otras.

Presentación

En junio, durante la presentación de la intención de impulsar mil aparcamientos de aquí a 2027 por parte del alcalde, Julio Millán, y del concejal del área, Francisco Lechuga, también se anunció una nueva dotación para La Salobreja con un total de 240, de zona azul, y que se van a impulsar zonas verdes.

También se fomentará de alquiler en Muñoz Garnica otras 60. Otro montante importante será el de Caridad y Consolación unas 330 plazas tras llegar a un acuerdo con una fundación por lo que serían dos plantas de aparcamiento, en el Bulevar.

Del mismo modo, esperan impulsar «nuevas zonas en entornos como el Almendral», cuyos vecinos llevan años reclamando aparcamientos para el disfrute principalmente de los residentes. Por tanto, queda por saber qué pasará con el Hípico en La Alameda, donde Epassa trabaja en un nuevo diseño, para el que se necesita un estudio previo, por lo que «se ha solicitado a la Junta de Andalucía que financie su actuación con los 500.000 euros que el Presupuesto de la Junta tiene consignados para este año en Jaén».