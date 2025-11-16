Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inauguración de la plaza Divino Maestro en la capital. IDEAL
Junto al colegio

La capital 'estrena' una nueva zona, la Plaza de Jesús Divino Maestro, en la Alcantarilla

El Ayuntamiento de la ciudad destaca que «se trata de símbolo del vínculo entre la comunidad educativa y el barrio»

Manuela Millán

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:56

Cambio de nombre en La Alcantarilla. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha asistido junto a la primera teniente de alcalde, María Espejo, así como ... con concejales y concejalas de la Corporación, al acto de nueva denominación de la Plaza de Jesús Divino Maestro, un espacio situado a las puertas del colegio Divino Maestro, en el barrio de La Alcantarilla, que pasa a llevar oficialmente el nombre de la imagen titular de la Hermandad Misionera de Jesús Divino Maestro de Humildad y Entrega y María Santísima del Amor.

  «Nos quedamos con la segunda parte; fue un punto muy valioso»
  2. 2

    El Real Jaén busca recuperar sensaciones sin Agus, Mario Martos, David, Óscar y Adri
  Lluvias que empapan Jaén sin incidencias
  Jaén elabora un protocolo de respuesta común ante los casos de suicidio
    Los primeros compases del Conservatorio de Música
    Y la puesta en valor de los restos arqueológicos del Conservatorio ¿para cuándo?
    Vértigo (de altura y de precio)
