La capital 'estrena' una nueva zona, la Plaza de Jesús Divino Maestro, en la Alcantarilla

Cambio de nombre en La Alcantarilla. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha asistido junto a la primera teniente de alcalde, María Espejo, así como ... con concejales y concejalas de la Corporación, al acto de nueva denominación de la Plaza de Jesús Divino Maestro, un espacio situado a las puertas del colegio Divino Maestro, en el barrio de La Alcantarilla, que pasa a llevar oficialmente el nombre de la imagen titular de la Hermandad Misionera de Jesús Divino Maestro de Humildad y Entrega y María Santísima del Amor.

La nueva denominación de la plaza responde a una solicitud elevada al Ayuntamiento por la propia Hermandad con el respaldo de la ampa, la dirección del colegio, la asociación de vecinos Cauce y las Misioneras del Divino Maestro, al coincidir todos ellos en el profundo arraigo que la imagen de Jesús Divino Maestro y su Hermandad tienen en la vida del centro educativo y del barrio.

En su intervención, el alcalde ha subrayado que «esta plaza es un espacio de encuentro diario para las familias; un lugar donde los niños y niñas del colegio conviven, juegan y esperan la apertura del centro cada mañana» y ha destacado que «la elección de este nombre simboliza el vínculo entre la comunidad educativa y el barrio». Millán ha felicitado a la Hermandad Misionera de Jesús Divino Maestro y a toda la comunidad educativa del colegio por esta iniciativa, «que da nombre y significado a un lugar querido por el vecindario y que refleja el espíritu de convivencia que caracteriza a este barrio de Jaén».

La plaza se encuentra situada a escasos metros de la capilla que alberga la imagen de Jesús Divino Maestro y es considerada un espacio especialmente significativo por la comunidad educativa y por la Hermandad, que celebra el décimo aniversario de su erección canónica como cofradía de pleno derecho.

Lectura

Por su parte, María Espejo, que ha sido la encargada de leer el documento oficial por el que se aprueba el cambio de denominación, ha destacado el papel de la comunidad educativa del centro en un barrio. Además, subraya la vida que aporta a La Alcantarilla el Divino Maestro con profesorado, alumnado y comunidad religiosas implicados y concernidos en el día a día de su gente, parte activa además de sus tradiciones.

En el acto también han intervenido la hermana mayor de la cofradía, Teresa Castro, así como la representante superiora general de la congregación del Divino Maestro, Elisa María Basterrechea. Ambas han destacado la labor tanto de colegio como de la cofradía en la comunidad tanto educativa como en el barrio.

El acto de inauguración se ha celebrado coincidiendo con la semana de fiestas del Colegio Divino Maestro y ha contado con la participación de la Asociación Musical 'Blanco Nájera', nacida en el propio centro en 2007 por iniciativa de un grupo de alumnos, familias y profesorado bajo la dirección de Antonio Serrano de la Torre.